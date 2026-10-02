Messina, torna “Una rosa per Norma Cossetto”: cerimonia al Monumento alla Batteria Masotto

Messina si prepara a ospitare una nuova edizione di “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e arrivata quest’anno alla sua ottava edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre 2026 alle ore 10, presso il Monumento alla Batteria Masotto. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana uccisa nel 1943. Nel 2005 alla sua memoria è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile; nella motivazione ufficiale del Quirinale viene ricordata come una giovane studentessa istriana catturata e imprigionata dai partigiani slavi e definita “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

“Una rosa per Norma Cossetto” a Messina

La manifestazione messinese si inserisce nel programma nazionale promosso dal Comitato 10 Febbraio e punta a mantenere viva la memoria della giovane istriana attraverso un momento pubblico di commemorazione. Per l’appuntamento sono stati invitati a partecipare il sindaco di Messina, l’assessore alla Cultura, i consiglieri comunali, le associazioni del territorio, i dirigenti scolastici, gli studenti e l’intera cittadinanza. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di costruire un momento di ricordo aperto alla città e capace, nelle loro intenzioni, di andare oltre le appartenenze politiche.

Gli organizzatori: “rrricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere”

Nel comunicato diffuso in vista dell’evento, il Comitato 10 Febbraio di Messina sottolinea il significato attribuito alla commemorazione. “Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere” dichiarano gli organizzatori “visto che la giovane studentessa istriana nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”. La formula “luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio” riprende la motivazione ufficiale con cui fu conferita a Norma Cossetto la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria il 9 dicembre 2005.

L’invito al Comune di Messina

Gli organizzatori hanno rivolto un invito formale anche all’Amministrazione comunale, auspicando una partecipazione istituzionale alla cerimonia del 4 ottobre. “Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici ed a Messina questa iniziativa è importante come non mai considerato il farraginoso iter di intitolazione di una via o uno spazio pubblico a Norma” concludono. Nel comunicato viene quindi richiamata anche la questione dell’intitolazione di una via o di uno spazio pubblico a Norma Cossetto a Messina, il cui iter viene definito dagli organizzatori “farraginoso”.