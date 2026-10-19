Messina, torna l’Inclusivity Village a Villa Dante: nasce il Festival Pari Opportunità dello Stretto

Messina si prepara ad accogliere una nuova edizione dell’Inclusivity Village, l’iniziativa dedicata all’inclusione e alle pari opportunità che quest’anno cambia nome e amplia i propri orizzonti. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre a Villa Dante, dove si svolgerà la quarta edizione della manifestazione, ribattezzata “Festival Pari Opportunità dello Stretto”. Ad annunciare l’iniziativa è il sindaco di Messina, Federico Basile, che sottolinea l’importanza di promuovere una cultura dell’inclusione attraverso iniziative concrete, capaci di abbattere le barriere e garantire a ogni cittadino opportunità di partecipazione alla vita della comunità.

Messina, l’Inclusivity Village diventa Festival Pari Opportunità dello Stretto

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si presenta con una nuova denominazione che riflette la volontà di ampliare il coinvolgimento delle realtà del territorio, guardando oltre i confini della città di Messina e abbracciando idealmente l’intera area dello Stretto. Il Festival Pari Opportunità dello Stretto avrà quest’anno come filo conduttore l’arte, scelta come elemento centrale di un percorso dedicato all’incontro, alla partecipazione e alla valorizzazione delle diversità. “L’inclusione è un impegno che si costruisce ogni giorno, attraverso le opportunità che sappiamo creare, le barriere che riusciamo ad abbattere e lo spazio che riconosciamo a ciascuno”, afferma il sindaco Federico Basile. “Giovedì 22 ottobre, a Villa Dante, torna l’Inclusivity Village, che alla sua quarta edizione cresce e diventa “Festival Pari Opportunità dello Stretto”. Un nuovo nome che racconta un percorso capace di allargarsi, coinvolgere nuove realtà e guardare a un territorio che supera i confini della nostra città. Quest’anno sarà l’arte il filo conduttore della manifestazione”, aggiunge il primo cittadino.

Firmato il protocollo “IncludiMe” con l’Istituto La Farina-Basile

Accanto alla presentazione della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha compiuto un ulteriore passo sul fronte dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, attraverso la firma del protocollo “IncludiMe” con l’Istituto La Farina-Basile. L’accordo punta a consentire a ragazze e ragazzi con disabilità di proseguire il proprio percorso formativo in un ambiente già conosciuto, nel quale hanno costruito relazioni e sviluppato un legame con la comunità scolastica. Un obiettivo che, secondo il sindaco, dimostra come le pari opportunità debbano tradursi in azioni concrete, capaci di accompagnare la crescita personale e formativa degli studenti. “Ma le pari opportunità si misurano soprattutto nella concretezza delle azioni. Oggi è stata anche occasione per firmare il protocollo “IncludiMe” con l’Istituto La Farina-Basile, un ulteriore passo per consentire a ragazze e ragazzi con disabilità di proseguire il proprio percorso formativo in un ambiente familiare, nel quale hanno costruito relazioni e possono continuare a crescere”, spiega Basile.

Villa Dante, un appuntamento dedicato all’inclusione e alla partecipazione

La giornata del 22 ottobre a Villa Dante rappresenterà quindi un nuovo appuntamento nel percorso di sensibilizzazione sulle pari opportunità a Messina, attraverso una manifestazione che intende coinvolgere istituzioni, scuole, associazioni e realtà del territorio. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della quarta edizione, evidenziando il lavoro svolto dalle diverse componenti coinvolte. “Ringrazio l’Assessorato alle Pari Opportunità, la Commissione consiliare, gli uffici comunali, le scuole, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione”, dichiara Basile.

Basile: “una città è inclusiva quando ciascuno si sente parte della comunità”

Il messaggio dell’Amministrazione comunale va oltre la singola manifestazione e richiama la necessità di rendere l’inclusione una pratica quotidiana, attraverso opportunità, servizi e percorsi capaci di garantire una partecipazione effettiva alla vita cittadina. Il Festival Pari Opportunità dello Stretto e il protocollo “IncludiMe” rappresentano, nelle intenzioni dell’Amministrazione, due iniziative accomunate dall’obiettivo di favorire l’accessibilità e la crescita di una comunità più attenta alle esigenze di tutti. “Una città è davvero inclusiva quando ciascuno può sentirsi parte della comunità, non soltanto in occasione di un evento, ma ogni giorno”, conclude il sindaco Federico Basile.