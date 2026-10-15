Messina, torna l’Inclusivity Village a Villa Dante: focus in Commissione sulla 4ª edizione dell’evento dedicato all’inclusione

Messina si prepara ad accogliere la quarta edizione dell’Inclusivity Village, l’iniziativa dedicata alla promozione dell’inclusione sociale, delle pari opportunità e della lotta a ogni forma di discriminazione. L’appuntamento è in programma giovedì 22 ottobre 2026 a Villa Dante, che tornerà a ospitare il villaggio pensato per coinvolgere le realtà impegnate quotidianamente nella costruzione di una comunità più aperta e accessibile a tutti. L’evento, ideato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Messina, guidato da Liana Cannata, raggiunge così la sua quarta edizione, confermando l’attenzione verso i temi dell’inclusione e del rispetto delle diversità. L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere le realtà che operano sul territorio nella lotta alle discriminazioni, valorizzandone l’impegno e favorendo la partecipazione della cittadinanza.

Inclusivity Village, il programma sarà presentato il 19 ottobre

Cresce l’attesa per conoscere il programma della nuova edizione dell’Inclusivity Village, i cui contenuti non sono stati ancora annunciati nel dettaglio. La presentazione ufficiale è prevista per lunedì 19 ottobre, quando saranno illustrati gli appuntamenti e le attività che caratterizzeranno la manifestazione del 22 ottobre. Al momento, dunque, non sono ancora stati resi noti i dettagli del calendario, né le singole iniziative che si svolgeranno all’interno di Villa Dante. L’evento manterrà al centro il tema dell’inclusione, attraverso il coinvolgimento delle realtà che si impegnano per contrastare le discriminazioni e promuovere una città nella quale tutti possano sentirsi parte della comunità.

Liana Cannata invita consiglieri e cittadini a partecipare

L’appuntamento è stato richiamato anche durante i lavori della settima Commissione consiliare del Comune di Messina, presieduta da Antonella Feminò. Su invito della presidente, l’assessore Liana Cannata è intervenuta per ricordare l’imminente svolgimento dell’iniziativa e rivolgere un invito alla partecipazione, coinvolgendo anche i consiglieri comunali. Un richiamo all’importanza di condividere gli obiettivi dell’Inclusivity Village e di sostenere, attraverso la presenza e la partecipazione, le iniziative dedicate alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni. La manifestazione si propone infatti come un’occasione di incontro tra le diverse realtà cittadine che lavorano per rendere Messina un luogo sempre più inclusivo.