Messina, torna la Festa dell’Unità a Villa Dante | PROGRAMMA

Dal 9 all’11 ottobre Villa Dante ospita la Festa provinciale dell’Unità organizzata dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Messina. Tre giorni di dibattiti, presentazioni di libri, musica, sport e spazi di incontro, sotto il titolo “Tra due mari, il nostro futuro” e con tre parole chiave: pace, lavoro, ambiente. La Festa aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency. Si apre venerdì 9 alle 17 con il segretario provinciale Armando Hyerace e la presidente del Pd Messina Valentina Martino. Alle 17.30 la presentazione del libro «Il Ponte» di Lelio Bonaccorso, con Filippo Cucinotta e l’avvocata Aurora Notarianni. Alle 18.30 il dibattito “Dove nasci conta”, dedicato al futuro dei giovani e alle sfide della provincia, con il deputato Stefania Marino, il sindaco di Messina Federico Basile, il capogruppo Pd in Consiglio comunale Alessandro Russo, Manuela Maiorana di Sinistra Italiana-Avs, il sindaco di Mirto Maurizio Zingales, Marzia Villari dei Giovani Sicindustria, Maria Francesca Pellizzeri dell’Udu e Hafsa Ennekkar dei Giovani Democratici. Alle 20 l’intervista al segretario regionale Anthony Barbagallo a cura di Sebastiano Caspanello della Gazzetta del Sud. In serata il concerto dei NYMPHA.

Sabato 10 si comincia alle 11 con “Ottant’anni dopo. La Repubblica alla prova”, con il costituzionalista Luigi D’Andrea, il senatore Alessandro Alfieri e il presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici. Alle 12 “Industria, lavoro, ambiente”, con l’europarlamentare Annalisa Corrado, Gabriella Messina della Cgil Sicilia, Stefano Trimboli della Femca Cisl Sicilia e Mauro Prestipino dell’Università di Messina. Alle 16 il senatore Antonio Nicita presenta «Sicilia e insularità», con i consiglieri metropolitani Giuseppe Siracusano e Salvo Sidoti e la presidente del Pd Sicilia Cleo Li Calzi. Alle 17.30 «Il clima è già cambiato», con l’europarlamentare Giuseppe Lupo, Nino Mostaccio di Slow Food, Leonardo Santoro dell’Autorità di Bacino, i sindaci Nino Cirino e Daniele Laudini e la sindaca di Villa San Giovanni Giusi Caminiti.

Domenica 11 alle 10.30 la presentazione del libro di Francesco Lepore sul latino, con il deputato regionale Valentina Chinnici e Raffaella Campo. Alle 11.30 “La persona al centro”, sulla sanità territoriale, con i deputati regionali Calogero Leanza e Antonio De Luca, Tanio Satullo, Cristina Correnti, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì e Ivan Tripodi della Uil. Alle 16.30 Arturo Scotto presenta “Flotilla, in viaggio per Gaza”, con Lina Panella, Vito Aronica di Emergency e Carmelo Chitè di Asso Pace. Alle 18 l’intervista al deputato Peppe Provenzano a cura di Manuela Modica de La Sicilia. Alle 19.30 la proiezione del docufilm realizzato dagli studenti dell’Istituto Antonello da Messina.

“Abbiamo voluto una Festa che parlasse del presente e del futuro, senza recinti: pace, lavoro, ambiente, sanità, giovani. Tre giorni per discutere, incontrarsi e riportare la politica dove deve stare: tra le persone e dentro la comunità”, affermano il segretario provinciale del Partito Democratico Armando Hyerace e la presidente dell’assemblea provinciale Valentina Martino.

Accanto al programma politico, per tutti e tre i giorni, il mercatino degli artigiani, l’area food e il triangolare di calcetto Memorial Dino Smedile, che vedrà in campo Campo progressista, centrodestra e Sud chiama Nord. Prevista anche una lotteria.