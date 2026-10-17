Messina, torna il Festival delle Pari Opportunità dello Stretto: Villa Dante diventa il villaggio dell’inclusione

Messina si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival delle Pari Opportunità dello Stretto – Inclusivity Village, la manifestazione dedicata alla promozione dell’inclusione, delle pari opportunità e della cultura del rispetto. La presentazione dell’iniziativa si terrà lunedì 19 ottobre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata e del presidente della Messina Social City Francesco Giorgio. Interverranno inoltre l’amministratore delegato di Caronte & Tourist, Pietro Franza, e Piera Calderone, Diversity & Disability Manager della stessa società.

Il Festival si inserisce nell’ambito del progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità”

Il Festival si inserisce nell’ambito del progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità”, finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027, e si propone di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendo una cultura basata sul rispetto delle differenze, sulla collaborazione e sulla solidarietà. L’appuntamento è in programma giovedì 22 ottobre a Villa Dante e sarà un’occasione di incontro e partecipazione che coinvolgerà istituzioni, cittadini, scuole e associazioni del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e contribuire alla costruzione di una città sempre più aperta, accogliente e libera da pregiudizi. I dettagli del programma e delle attività previste saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.