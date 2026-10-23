Messina, terremoto nel Tirreno: Basile attiva il COC e annuncia un vertice in Prefettura

Messina attiva il Centro Operativo Comunale (COC) per seguire l’evoluzione dello sciame sismico nel Tirreno meridionale e coordinare le eventuali misure di emergenza. A comunicarlo è il sindaco Federico Basile, che ha annunciato anche la propria partecipazione a un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione insieme alle autorità competenti. L’amministrazione comunale sta monitorando gli sviluppi dell’attività sismica, mantenendo un costante collegamento con i sindaci dei territori nei quali le scosse sono state avvertite con maggiore intensità. “Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi dello sciame sismico nel basso Tirreno. Abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, e siamo in costante contatto con i sindaci dei territori in cui le scosse sono state avvertite con maggiore intensità”, dichiara Basile.

Terremoto nel Tirreno, vertice in Prefettura e contatti con la Protezione Civile

L’attivazione del Centro Operativo Comunale rappresenta una misura organizzativa per assicurare il coordinamento delle attività a livello cittadino e mantenere un collegamento diretto con le strutture istituzionali impegnate nel monitoraggio della situazione. Il sindaco ha inoltre annunciato un confronto in Prefettura, in raccordo con il dirigente della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina. “A breve parteciperò a un vertice in Prefettura, in costante raccordo con il dirigente della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, per fare il punto sulla situazione e coordinare le attività con le autorità competenti”, spiega il primo cittadino. L’obiettivo è mantenere aggiornato il quadro dell’emergenza e garantire il necessario coordinamento tra il Comune di Messina, la Prefettura, la Protezione Civile e le altre autorità coinvolte.

L’appello di Basile ai messinesi: “mantenete la calma e seguite le comunicazioni ufficiali”

Particolare attenzione viene riservata alle indicazioni di sicurezza rivolte alla popolazione, soprattutto in relazione al rischio maremoto. Il sindaco invita i cittadini a evitare allarmismi e a fare riferimento esclusivamente alle informazioni diffuse attraverso i canali istituzionali. “Invito tutti i cittadini a mantenere la calma, seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità e della Protezione Civile, con particolare attenzione alle disposizioni relative al rischio maremoto”, sottolinea Basile. L’amministrazione comunale continua dunque “a seguire l’evoluzione dello sciame sismico nel basso Tirreno, mentre il Centro Operativo Comunale resta attivato per garantire il coordinamento delle attività e il raccordo con le autorità competenti. La raccomandazione ai cittadini è di mantenere la calma, seguire gli aggiornamenti ufficiali e rispettare tutte le disposizioni di sicurezza emanate dalle autorità, in particolare quelle riguardanti le aree costiere e l’eventuale rischio di maremoto”.

Tutti i dettagli dal video appena pubblicato sul Canale YouTube di MeteoWeb: