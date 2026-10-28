Messina, terminati in anticipo i lavori alla condotta Fiumefreddo: l’acqua torna a scorrere, da oggi il ripristino dell’erogazione

Completati con successo e in anticipo sui tempi previsti i lavori alla condotta Fiumefreddo e alla rete idrica di Messina. AMAM ha annunciato la conclusione degli interventi in tutti i 12 cantieri allestiti simultaneamente per migliorare l’efficienza della condotta adduttrice e intervenire sui punti critici della rete cittadina, individuati in diverse zone. L’acqua è già tornata a fluire nella condotta Fiumefreddo, dal diametro di un metro, e nel corso della notte è previsto il riempimento dei principali serbatoi cittadini. Questo consentirà, a partire dalla mattinata di oggi una prima erogazione nelle zone del centro di Messina, seguita dal graduale ripristino della regolare distribuzione in tutte le altre aree servite.

Condotta Fiumefreddo, conclusi i lavori nei 12 cantieri

Nonostante la complessità degli interventi sulla condotta principale, sulle reti e sugli impianti cittadini, le operazioni si sono svolte senza ostacoli e sono state completate prima del previsto. Positivo anche il bilancio della macchina organizzativa predisposta da AMAM per assistere la popolazione durante l’interruzione del servizio. Secondo quanto comunicato dall’azienda, tutte le richieste pervenute dai cittadini al numero unico 090.3687711, dedicato al pronto intervento, sono state evase. Nella giornata di oggi sono state impegnate oltre 80 unità tra tecnici, operatori addetti al supporto della popolazione, dirigenza e personale della comunicazione.

AMAM: “interventi complessi gestiti grazie a un’adeguata pianificazione”

Il presidente di AMAM, Salvatore Saglimbeni, e il direttore generale, Salvo Puccio, hanno espresso soddisfazione per l’esito delle operazioni e per la collaborazione dei cittadini. “A tutti loro e ai cittadini va il ringraziamento di AMAM – dichiarano il Presidente Salvatore Saglimbeni e il Direttore Generale Salvo Puccio – perché la fluidità nello svolgimento delle operazioni tecniche e di supporto e la capacità dei cittadini di seguire le nostre comunicazioni di servizio sulle modalità di contatto in caso di necessità, dimostrano che gli interventi di efficientamento, anche i più complessi, possono essere svolti con adeguata pianificazione a tutto vantaggio della qualità delle infrastrutture e del servizio da ottimizzare”.

Messina, ripristino dell’acqua da giovedì 29 ottobre: pronto intervento attivo h24

Il ritorno alla normale distribuzione idrica sarà progressivo. Dopo il riempimento notturno dei serbatoi, l’erogazione riprenderà inizialmente nelle zone del centro città, per poi estendersi gradualmente alle altre aree di Messina servite dalla rete. Fino alla completa regolarizzazione del servizio, AMAM manterrà attivo 24 ore su 24 il numero di pronto intervento 090.3687711, al quale i cittadini potranno rivolgersi in caso di necessità.

I quattro punti di distribuzione dell’acqua a Messina

Resteranno inoltre operativi h24 i quattro punti fissi di erogazione idrica predisposti in zone strategiche della città, a disposizione di tutti i cittadini:

Via Girolamo Savonarola , incrocio con via Onofrio Gabriele, nei pressi di piazza Castronovo;

, incrocio con via Onofrio Gabriele, nei pressi di piazza Castronovo; Sede AMAM , viale Giostra – Ritiro;

, viale Giostra – Ritiro; Viale Europa , nei pressi dell’Ospedale Piemonte;

, nei pressi dell’Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, nei pressi del serbatoio Torre Vittoria, all’incrocio con via Michele Amari.

I punti di approvvigionamento e il servizio di assistenza resteranno disponibili fino al totale ripristino della regolare distribuzione dell’acqua a Messina.