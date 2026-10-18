Messina sul tetto del mondo: Daniele Costantino campione mondiale di Calcio Balilla Paralimpico

Messina festeggia un nuovo prestigioso traguardo sportivo internazionale. Il messinese Daniele Costantino è campione del mondo di Calcio Balilla Paralimpico con la Nazionale italiana, che ha conquistato il titolo mondiale a squadre dei National Team nell’ambito della ITSF World Series di Saarbrücken, in Germania. Un successo che rappresenta un importante riconoscimento per gli atleti azzurri e che porta anche il nome della città dello Stretto sul palcoscenico internazionale. Per la rappresentativa italiana si tratta del quarto oro consecutivo, a conferma dei risultati raggiunti dalla squadra in questa disciplina.

Daniele Costantino campione del mondo, l’orgoglio del sindaco Basile

A celebrare la vittoria è il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha voluto congratularsi pubblicamente con Daniele Costantino, con la Mediterranea Eventi e con tutta la Nazionale italiana. Il primo cittadino ha sottolineato il valore sportivo del risultato e l’orgoglio di vedere un atleta messinese contribuire alla conquista di un titolo mondiale. “Il messinese Daniele Costantino è campione del mondo con la Nazionale italiana di Calcio Balilla Paralimpico, vincitrice del titolo mondiale a squadre dei National Team alla ITSF World Series di Saarbrücken, in Germania. Un risultato di grande valore, che premia il lavoro degli atleti azzurri e porta il nome di Messina sul palcoscenico internazionale. A Daniele e alla Mediterranea Eventi vanno i miei complimenti per questo straordinario traguardo, con l’orgoglio di vedere un messinese protagonista di una vittoria che dà lustro alla nostra città. E complimenti a tutta la Nazionale italiana per questo titolo mondiale portando a casa il quarto oro consecutivo”, evidenzia Basile.