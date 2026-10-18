Messina sul tetto del mondo: Daniele Costantino campione mondiale di Calcio Balilla Paralimpico

Grande successo per l'atleta messinese, protagonista della vittoria della Nazionale italiana alla ITSF World Series di Saarbrücken, in Germania. Quarto oro consecutivo per gli azzurri. Il sindaco Federico Basile: "un risultato che dà lustro alla nostra città"

daniele costantino

Messina festeggia un nuovo prestigioso traguardo sportivo internazionale. Il messinese Daniele Costantino è campione del mondo di Calcio Balilla Paralimpico con la Nazionale italiana, che ha conquistato il titolo mondiale a squadre dei National Team nell’ambito della ITSF World Series di Saarbrücken, in Germania. Un successo che rappresenta un importante riconoscimento per gli atleti azzurri e che porta anche il nome della città dello Stretto sul palcoscenico internazionale. Per la rappresentativa italiana si tratta del quarto oro consecutivo, a conferma dei risultati raggiunti dalla squadra in questa disciplina.

Daniele Costantino campione del mondo, l’orgoglio del sindaco Basile

A celebrare la vittoria è il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha voluto congratularsi pubblicamente con Daniele Costantino, con la Mediterranea Eventi e con tutta la Nazionale italiana. Il primo cittadino ha sottolineato il valore sportivo del risultato e l’orgoglio di vedere un atleta messinese contribuire alla conquista di un titolo mondiale. “Il messinese Daniele Costantino è campione del mondo con la Nazionale italiana di Calcio Balilla Paralimpico, vincitrice del titolo mondiale a squadre dei National Team alla ITSF World Series di Saarbrücken, in Germania. Un risultato di grande valore, che premia il lavoro degli atleti azzurri e porta il nome di Messina sul palcoscenico internazionale. A Daniele e alla Mediterranea Eventi vanno i miei complimenti per questo straordinario traguardo, con l’orgoglio di vedere un messinese protagonista di una vittoria che dà lustro alla nostra città. E complimenti a tutta la Nazionale italiana per questo titolo mondiale portando a casa il quarto oro consecutivo”, evidenzia Basile.

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