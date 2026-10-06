Messina, stop temporaneo all’acqua da Santa Margherita a Giampilieri Marina: lavori agli impianti la prossima settimana

A causa di interventi necessari ed indifferibili, programmati con E-distribuzione S.p.A., per la sostituzione di moduli elettrici danneggiati, nella giornata di martedì 13 ottobre, verrà temporaneamente sospesa l’alimentazione dell’impianto di pompaggio idrico a servizio della zona di Santa Margherita a Messina. Il fermo dei sistemi di sollevamento e spinta, comporterà inevitabili riduzioni della pressione idrica fino alla totale sospensione dell’erogazione per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori che, si prevede, possano concludersi in circa otto ore.

Le zone interessate dai possibili disagi comprendono l’intero abitato di Santa Margherita

Le zone interessate dai possibili disagi comprendono l’intero abitato di Santa Margherita e le aree limitrofe collegate alla medesima rete di distribuzione, ovvero la porzione di utenze comprese dalla Rotatoria di Tremestieri sino a Giampilieri Marina. I tecnici di AMAM S.p.A. eseguiranno le manovre necessarie a minimizzare i disagi. Al completamento dell’intervento gli impianti di pompaggio verranno riavviati per ripristinare la normale erogazione idrica che tornerà a pieno regime in modo graduale nelle ore successive. AMAM rammenta sempre che il servizio di Pronto Intervento è contattabile al recapito telefonico 090.3687711, è attivo h24 sette giorni su sette, per richiedere supporto e nei casi di necessità garantire l’approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti.