Messina, stop all’acqua per i lavori alla condotta di Fiumefreddo: 12 cantieri attivi, ecco dove rifornirsi | INFO

Sono iniziati regolarmente questa mattina, martedì 27 ottobre, alle ore 9, gli interventi di efficientamento della condotta di Fiumefreddo e delle reti idriche di Messina, che comportano la temporanea sospensione del flusso d’acqua lungo l’adduttrice principale. Le operazioni, avviate secondo il programma annunciato da AMAM, dovrebbero concludersi nella serata di oggi, indicativamente intorno alle ore 21. Per limitare il più possibile i disagi alla popolazione, l’azienda ha organizzato 12 cantieri operativi contemporaneamente, sfruttando la sospensione del flusso idrico per effettuare una serie di interventi sia sulla grande condotta che trasporta l’acqua da Fiumefreddo verso Messina, sia sulle reti e sugli impianti presenti in città.

Messina, 12 cantieri contemporanei per migliorare la rete idrica

Le attività tecniche riguardano innanzitutto la condotta di Fiumefreddo, una delle infrastrutture principali per l’approvvigionamento idrico della città. Gli interventi prevedono la sistemazione di tre sfiati e tre scarichi al servizio dell’adduttrice che collega Fiumefreddo a Messina. Contemporaneamente, le squadre sono impegnate in cinque punti della rete idrica cittadina, distribuiti in diverse zone comprese tra Galati e il Torrente Papardo, per eseguire riparazioni e migliorare il funzionamento degli impianti. Un ulteriore intervento interessa gli apparati elettrici della Centrale di Fiumefreddo, sui quali i tecnici stanno operando durante le ore di sospensione dell’erogazione lungo l’adduttrice principale. La scelta di concentrare tutte le lavorazioni nella stessa giornata consente di sfruttare un’unica interruzione del flusso per realizzare più interventi, evitando ulteriori sospensioni separate per ciascuna attività.

Acqua sospesa da Fiumefreddo verso Montesanto: quando finiranno i lavori

Fino al completamento delle operazioni resterà sospeso il flusso idrico dalla condotta di Fiumefreddo verso il serbatoio principale di Montesanto, punto strategico del sistema di distribuzione dell’acqua a Messina. La conclusione dei lavori è prevista intorno alle ore 21 di oggi, martedì 27 ottobre, salvo eventuali variazioni legate alle attività tecniche. L’orario indicato riguarda la fine degli interventi programmati e non costituisce necessariamente l’orario di ripristino dell’erogazione in tutte le abitazioni. Eventuali aggiornamenti sui tempi della distribuzione saranno comunicati da AMAM.

Messina, autobotti disponibili per le emergenze: il numero da chiamare

Durante la sospensione del flusso, AMAM ha attivato il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti, per rispondere alle necessità degli utenti. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la macchina organizzativa predisposta per affrontare l’interruzione ha finora soddisfatto tutte le richieste ricevute, comprese quelle relative alla fornitura sostitutiva di acqua. Per segnalazioni, richieste di assistenza o necessità legate all’approvvigionamento, i cittadini possono contattare il numero unico di Pronto Intervento AMAM: 090 3687711.

Dove prendere l’acqua a Messina: i quattro punti di distribuzione attivi h24

Per garantire un ulteriore supporto alla popolazione, AMAM ricorda che sono disponibili quattro punti fissi di distribuzione idrica, accessibili 24 ore su 24, collocati in diverse zone strategiche della città.

Via Girolamo Savonarola , all’incrocio con via Onofrio Gabriele, nei pressi di Piazza Castronovo;

, all’incrocio con via Onofrio Gabriele, nei pressi di Piazza Castronovo; Sede AMAM , in viale Giostra, località Ritiro;

, in viale Giostra, località Ritiro; Viale Europa , nei pressi dell’Ospedale Piemonte;

, nei pressi dell’Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, nei pressi del serbatoio Torre Vittoria, all’incrocio con via Michele Amari.

Le postazioni costituiscono punti di riferimento per i cittadini che hanno necessità di rifornirsi durante l’interruzione del flusso proveniente dalla condotta principale.

L’appello di AMAM ai cittadini: utilizzare l’acqua con parsimonia

In attesa del completamento delle lavorazioni e del successivo ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento, AMAM invita la popolazione a limitare i consumi idrici non indispensabili. L’azienda raccomanda di utilizzare l’acqua con parsimonia, così da preservare il più a lungo possibile le riserve presenti nei serbatoi domestici e ridurre le difficoltà durante le ore di sospensione. Gli interventi in corso riguardano complessivamente la condotta di Fiumefreddo, le reti cittadine e gli impianti della centrale, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza attraverso una programmazione coordinata delle attività. AMAM ha annunciato ulteriori aggiornamenti sull’andamento delle operazioni e invita i cittadini alla massima collaborazione. Per qualsiasi esigenza resta disponibile il numero di Pronto Intervento 090 3687711, mentre i quattro punti fissi di distribuzione idrica rimangono a disposizione dell’utenza durante tutta la giornata.