Messina, stop all’acqua per due giorni in 13 Comuni: ecco dove e quando | DETTAGLI

Disagi in arrivo per la fornitura idrica in 13 Comuni della fascia ionica messinese. Siciliacque ha comunicato un’interruzione dell’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 6 di martedì 27 ottobre, per consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione sull’adduttore dell’acquedotto Alcantara. La sospensione interesserà le utenze servite dalla condotta a valle della centrale di Letojanni, con ripercussioni su diversi centri e località del comprensorio ionico. Secondo quanto comunicato da Siciliacque, i lavori avranno una durata prevista di circa 24 ore. Tuttavia, considerando anche le operazioni necessarie per il riempimento, il lavaggio e la disinfezione della condotta, il ripristino della fornitura idrica è previsto entro le ore 6 di giovedì 29 ottobre.

Acquedotto Alcantara, stop all’acqua da martedì 27 ottobre

L’intervento programmato da Siciliacque riguarda una riparazione sull’adduttore dell’acquedotto Alcantara, infrastruttura che garantisce l’approvvigionamento idrico a numerosi Comuni della fascia ionica della provincia di Messina. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, sarà necessario interrompere la fornitura a valle della centrale di Letojanni, a partire dalle 6 del mattino di martedì 27 ottobre. I lavori dovrebbero concludersi nell’arco di circa un giorno, ma la ripresa dell’erogazione richiederà ulteriori operazioni tecniche per garantire il corretto funzionamento della condotta. Siciliacque ha infatti precisato che, dopo la riparazione, saranno necessari il riempimento, il lavaggio e la disinfezione dell’infrastruttura, prima del completo ripristino della fornitura.

Stop all’acqua in 13 Comuni: tutte le località interessate

L’interruzione programmata interesserà, totalmente o limitatamente ad alcune zone, 13 Comuni della fascia ionica messinese.

In particolare, le località indicate da Siciliacque sono:

Alì Terme ;

; Casalvecchio Siculo ;

; Forza d’Agrò ;

; Furci Siculo : zona Pineta;

: zona Pineta; Gallodoro ;

; Itala : contrada Bardaro;

: contrada Bardaro; Letojanni : contrade Poggio Mastro Pietro, Andreana, Blandina, Silemi alta e Gallinella;

: contrade Poggio Mastro Pietro, Andreana, Blandina, Silemi alta e Gallinella; Nizza di Sicilia : Cooperative Eos88 e utenze agricole;

: Cooperative Eos88 e utenze agricole; Roccalumera : frazioni Allume e Sciglio, zona Cimitero, zona San Leonardo, via Mazzullo, SP Mandanici e condominio Sofi;

: frazioni Allume e Sciglio, zona Cimitero, zona San Leonardo, via Mazzullo, SP Mandanici e condominio Sofi; Sant’Alessio Siculo ;

; Santa Teresa di Riva : via Savoca alta, Scorsonello, Catalmo, Combraci, Ligoria e Panoramica;

: via Savoca alta, Scorsonello, Catalmo, Combraci, Ligoria e Panoramica; Savoca ;

; Scaletta Zanclea: Scaletta Superiore e Guidomandri Superiore.

Per alcuni Comuni l’interruzione riguarda dunque specifiche contrade, frazioni e zone, mentre per altri la comunicazione non indica particolari limitazioni territoriali.

Quando tornerà l’acqua: ripristino previsto giovedì 29 ottobre

Il cronoprogramma comunicato da Siciliacque prevede l’avvio della sospensione alle ore 6 di martedì 27 ottobre, mentre la conclusione delle operazioni di riparazione è stimata dopo circa 24 ore. La fornitura non sarà però necessariamente ripristinata subito dopo la fine dei lavori. Sarà infatti necessario completare le procedure di riempimento, lavaggio e disinfezione della condotta. Per questo motivo, Siciliacque ha indicato come termine previsto per il ripristino delle forniture le ore 6 di giovedì 29 ottobre. Si tratta di una previsione legata alla durata dell’intervento e alle successive operazioni tecniche necessarie per rimettere in funzione l’adduttore.