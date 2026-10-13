Messina, spettacolo al Kartodromo: vincono Minutoli e D’Angelo

Antonio Minutoli e Massimiliano D’Angelo conquistano le due gare della categoria F1, mentre Pietro Grima consolida il primato nella classifica generale. È il bilancio della sesta prova stagionale del Campionato Sprint SWS 2026, disputata al Kartodromo di Messina e organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Un appuntamento che ha segnato il ritorno in pista dopo la pausa estiva, offrendo spettacolo, sorpassi e sfide combattute fino agli ultimi giri. Il leader del campionato, Pietro Grima, ha chiuso entrambe le gare in seconda posizione, ottenendo punti preziosi nella corsa al titolo. Nella categoria F2 si sono imposti Simone Bongiorno e Andrea Brusca, mentre in F3 è arrivata la doppietta di Alessandro Cucinotta, protagonista assoluto di una giornata che ha ulteriormente acceso la lotta per la classifica generale. La manifestazione, caratterizzata anche dalla pioggia nelle fasi iniziali, ha visto i piloti confrontarsi in gare ricche di cambiamenti di posizione e risultati importanti in vista degli ultimi due appuntamenti del calendario.

F1, Minutoli vince Gara1 dopo uno spettacolare duello con Grima

Nelle qualifiche di Gara1, riservate alle categorie F1 e F2 con 15 piloti complessivamente impegnati, Antonio Minutoli ha conquistato la pole position fermando il cronometro sul tempo di 46.083, davanti a Pietro Grima, mentre Samuel Cerrito ha ottenuto il miglior piazzamento in partenza nella F2. Fin dalle prime battute la gara si è accesa con il confronto tra Minutoli e Grima, capace di portarsi al comando dopo pochi istanti. Alle loro spalle si sono inseriti Sara La Fauci, Vincenzo Pino e Daniel Schepis, mentre nella F2 Simone Bongiorno ha inizialmente preceduto Cerrito e Federico Scimone. Minutoli è rimasto costantemente vicino al battistrada, con La Fauci saldamente in terza posizione, mentre nell’altra categoria la lotta ha coinvolto anche Cristian De Salvo e Andrea Brusca. Dopo il cambio kart, il confronto per la vittoria è diventato ancora più intenso e al ventiduesimo giro Minutoli ha superato Grima, tornando al comando. I due hanno dato vita a una successione di sorpassi e controsorpassi fino all’ultima curva, prima della bandiera a scacchi che ha premiato Minutoli con il secondo successo stagionale e il miglior giro della gara in 45.798.

Pietro Grima ha concluso al secondo posto, staccato di appena 0.631 secondi, mentre Sara La Fauci ha completato il podio della F1. Alle sue spalle si sono classificati, nell’ordine, Vincenzo Pino, Massimiliano D’Angelo, Federico Miduri, Riccardo Irrera e Daniel Schepis. Nella F2, invece, è stato Simone Bongiorno a imporsi grazie a una gara gestita senza errori, conquistando la terza vittoria del proprio campionato e confermando il primato nella classifica della categoria. Cristian De Salvo ha ottenuto la seconda posizione davanti a Samuel Cerrito, mentre Federico Scimone, Andrea Brusca, Alessio Smeriglio e Giuseppe Scardina hanno completato l’ordine d’arrivo. Un primo confronto particolarmente combattuto che ha confermato gli equilibri ravvicinati tra i protagonisti della stagione, lasciando aperta la sfida in vista della seconda gara.

Gara2, D’Angelo conquista la vittoria e Minutoli rimonta fino al podio

La seconda gara delle categorie F1 e F2 si è aperta con una sessione di qualifiche nella quale Cristian De Salvo, impegnato nella F2, ha stabilito il miglior tempo assoluto in 39.951. Nella F1 è stato Federico Miduri, con 40.009, a ottenere la prima posizione in griglia, precedendo di misura Vincenzo Pino, Massimiliano D’Angelo e Pietro Grima. Dopo la partenza, Miduri è riuscito inizialmente a mantenere il comando, ma ha successivamente perso terreno, lasciando spazio prima a Pino e poi a Grima. La gara ha vissuto continui cambiamenti nelle posizioni di vertice, mentre Antonio Minutoli, scivolato nelle retrovie a causa di una partenza sfortunata, ha avviato una rimonta che lo ha portato progressivamente fino alla sesta posizione e successivamente nelle zone alte della classifica. D’Angelo si è inserito nella lotta per il successo, confrontandosi con Grima, Daniel Schepis e Pino, mentre nella F2 si è sviluppato un duello particolarmente acceso tra Bongiorno e Brusca. Il momento decisivo è arrivato al ventottesimo giro, quando Massimiliano D’Angelo ha superato Pietro Grima, prendendo il comando della corsa.

Al termine dei 36 giri, D’Angelo ha conquistato la seconda vittoria stagionale nella Sprint, tagliando il traguardo con 4.401 secondi di vantaggio su Pietro Grima. Il pilota originario di Villafranca Tirrena ha ottenuto così il secondo piazzamento d’onore della giornata, consolidando ulteriormente la propria posizione di leader e avvicinandosi alla conquista del titolo 2026. Sul terzo gradino del podio è salito Antonio Minutoli, autore di una rimonta che lo ha portato a chiudere a 6.273 secondi dal vincitore e a firmare il miglior giro in 38.699. Quarta posizione per Daniel Schepis, seguito da Vincenzo Pino, Sara La Fauci, Riccardo Irrera e Federico Miduri. Nella F2 il successo è andato ad Andrea Brusca, che ha conquistato la terza affermazione complessiva della stagione precedendo Cristian De Salvo e Simone Bongiorno. A completare la classifica sono stati Alessio Smeriglio, Samuel Cerrito, Federico Scimone e Giuseppe Scardina. I risultati della seconda gara hanno così rafforzato la posizione di Grima nella classifica generale, nonostante le vittorie dei suoi diretti avversari.

F3, Alessandro Cucinotta domina entrambe le gare e rilancia la sfida per il titolo

Grande spettacolo anche nella categoria F3, che ha visto 18 piloti al via sotto la pioggia dopo le operazioni di briefing e sorteggio dei kart. Nelle qualifiche di Gara1 è stato Gaetano Vecchio a conquistare la pole position con il tempo di 47.199. Le prime fasi della corsa sono state caratterizzate dal duello tra Vecchio e Matteo Messina, prima dell’inserimento di Alessandro Cucinotta, capace di guadagnare rapidamente la seconda posizione alle spalle di Messina. Andrea Cardile ha nel frattempo superato Vecchio, portandosi in terza posizione. Dopo il pit stop, Cucinotta ha effettuato il sorpasso decisivo, conquistando il comando e iniziando ad accumulare vantaggio giro dopo giro. La sua leadership non è stata più messa in discussione fino al traguardo, dove ha ottenuto una vittoria netta con 8.636 secondi di vantaggio su Matteo Messina. Terzo posto per Gaetano Vecchio, che ha conquistato il podio ai danni di Andrea Cardile. A seguire si sono classificati Damiani, L’Avalli, Strano, Mindella, Cucuzza, Grasso, Florio, Tripodo, Ryolo, Di Benedetto, Chillemi, Raffa, Pitrè e Ielo.

Nella seconda gara è stato Matteo Messina a conquistare la pole position, fermando il cronometro sul tempo di 46.339. Anche questa volta, però, Alessandro Cucinotta si è reso protagonista di una prestazione decisiva, effettuando dopo pochi minuti un doppio sorpasso su Messina e Vecchio che gli ha permesso di prendere il comando. Alle sue spalle si è sviluppata una battaglia intensa, con Strano e Florio inizialmente coinvolti nell’inseguimento e con Cardile e Cucuzza successivamente inseriti nella lotta per il podio. Cucinotta ha mantenuto un ritmo costante, riuscendo a gestire il vantaggio fino alla conclusione e completando una doppietta nella sesta prova del campionato. Il distacco sul secondo classificato Matteo Messina è stato di 7.800 secondi, mentre Gaetano Vecchio ha conquistato nuovamente la terza posizione. Andrea Cardile ha chiuso quarto, penalizzato anche da una sanzione di cinque secondi. Dal quinto posto in poi si sono classificati Cucuzza, Strano, Damiani, Grasso, Mindella, Florio, L’Avalli, Ryolo, Chillemi, Tripodo, Di Benedetto, Raffa, Ielo e Pitrè. Con questi risultati si intensifica ulteriormente il confronto tra Vecchio e Cucinotta per la conquista del titolo della categoria F3.

Premiazioni e prossimi appuntamenti: gran finale il 5 dicembre

La sesta prova del Campionato Sprint SWS 2026 si è conclusa con la tradizionale cerimonia di premiazione organizzata dal Karting Club Messina, durante la quale sono stati premiati i primi tre classificati delle categorie F1, F2 e F3. Sono stati inoltre assegnati riconoscimenti speciali per i migliori giri della manifestazione e per le pole position ottenute nelle qualifiche. Attraverso il sistema SWS, i punti della prova sono stati calcolati al 105%, contribuendo a definire gli equilibri delle classifiche quando mancano soltanto due appuntamenti alla conclusione della stagione. Il calendario prevede il prossimo impegno per il 7 novembre, con la prova valida per il Campionato Sprint Interprovinciale, mentre il 5 dicembre è in programma il gran finale. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla corsa al titolo della F1, con Pietro Grima sempre più vicino all’obiettivo dopo i due secondi posti ottenuti, e alla sfida della F3 tra Gaetano Vecchio e Alessandro Cucinotta, rilanciata dalla doppietta conquistata a Messina. Anche nella F2 proseguirà il confronto tra i protagonisti di una stagione che ha visto Simone Bongiorno e Andrea Brusca conquistare successi importanti.