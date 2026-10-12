Messina, sopralluogo di Basile al Seguenza: palestra pronta in dieci giorni, nuove aule a novembre

Un sopralluogo per verificare lo stato degli ambienti già riconsegnati e fare il punto sulle scadenze dei lavori: è quanto ha effettuato questa mattina il sindaco metropolitano Federico Basile al liceo scientifico “Seguenza”, insieme al dirigente della Città Metropolitana Giacomo Villari e alla dirigente scolastica Giuseppa Trifirò. L’ispezione ha confermato la piena operatività della scuola e il rispetto dei tempi fissati per la consegna della palestra e delle nuove aule. La scuola dispone attualmente di 36 aule per 35 classi, che da lunedì scorso svolgono regolarmente l’orario ordinario di sei ore giornaliere. Aule, corridoi e disimpegni risultano puliti e pienamente idonei alla didattica, grazie ai passaggi quotidiani del personale non docente, cui la dirigente Trifirò ha rivolto un ringraziamento per la dedizione nel garantire ambienti igienicamente adeguati. Restituiti all’uso anche i servizi igienici ai piani, gli stessi già disponibili prima dell’avvio dei lavori.

Sul fronte dei lavori interni, sono in fase conclusiva gli interventi al secondo piano del plesso e nell’ala dei servizi amministrativi, al piano rialzato. L’impresa appaltatrice ha confermato che il completamento delle opere avverrà entro la seconda decade di novembre, liberando l’intero blocco di aule ancora in cantiere e ampliando gli spazi destinati alla didattica e ai laboratori. Per quanto riguarda la seconda palestra, il dirigente Villari ha chiesto all’impresa di procedere allo sgombero e alla pulizia dei locali, oltre alla sostituzione dei riflettori, così da garantire la piena fruibilità della struttura entro dieci giorni.

Resta da sciogliere il nodo dell’adeguamento sismico esterno

Resta invece da sciogliere il nodo dell’adeguamento sismico esterno, fermo da mesi in attesa dello spostamento di una condotta Italgas, intervento indispensabile per permettere l’avanzamento delle opere.

Per aggiornare il cronoprogramma e definire gli interventi residui, Villari ha convocato per domani una riunione con l’impresa appaltatrice Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori di Maletto (Catania), con il responsabile unico del progetto e con la direzione dei lavori. “Le finiture residue non incidono né sulla sicurezza né sulla funzionalità degli ambienti e saranno completate fuori dall’orario scolastico. La scuola è pienamente operativa e continuiamo a monitorare ogni fase dei lavori per garantire tempi certi e piena continuità delle attività”, ha dichiarato il sindaco Basile al termine del sopralluogo.