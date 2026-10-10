Messina, sicurezza stradale a rischio in via La Farina. Carbone: “situazione critica, serve un intervento urgente”

La sicurezza stradale a Messina torna al centro dell’attenzione, con particolare riferimento alle condizioni della segnaletica orizzontale in via La Farina e in numerose altre zone della città. A sollevare il problema è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, che chiede agli assessorati competenti e agli uffici comunali un intervento urgente per ripristinare la segnaletica e garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e motociclisti. La situazione più critica segnalata dal consigliere riguarda proprio via La Farina, una delle strade cittadine percorse quotidianamente da centinaia di veicoli in entrambe le direzioni. Secondo Carbone, “la segnaletica orizzontale risulta ormai quasi completamente sbiadita e carente, una condizione che avrebbe già contribuito al verificarsi di numerosi incidenti stradali e che continua a rappresentare un rischio per la circolazione”. Il consigliere chiede quindi il rifacimento immediato della segnaletica lungo tutta via La Farina, compresi gli incroci con le strade perpendicolari, dove la corretta visibilità delle indicazioni sull’asfalto assume particolare importanza.

Le segnalazioni dei residenti e dei commercianti

Carbone sottolinea “che non si tratta di una problematica emersa soltanto negli ultimi giorni. La richiesta di intervento, infatti, è stata avanzata più volte nel corso dei mesi, anche sulla base delle segnalazioni ricevute da residenti e commercianti della zona. L’ultima sollecitazione è arrivata durante la recente seduta della I Commissione consiliare del Comune di Messina”, nella quale il rappresentante di Fratelli d’Italia ha ribadito la necessità di intervenire senza ulteriori ritardi.

Secondo il consigliere, “il problema non riguarda esclusivamente via La Farina. In diverse altre strade cittadine la segnaletica orizzontale sarebbe ormai scomparsa oppure diventata completamente illeggibile, rendendo necessario un intervento esteso a tutto il territorio comunale. Da qui la richiesta di superare gli interventi occasionali e predisporre una programmazione organica, capace di affrontare le criticità in maniera sistematica”.

Carbone: “la manutenzione della segnaletica è fondamentale per la vita delle persone”

Il consigliere Carbone collega la richiesta di intervento anche ai gravi episodi di cronaca stradale che hanno interessato Messina, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione. “Questo in un periodo storico particolarmente drammatico, dove numerose tragedie si sono verificate sulle strade di Messina. Non possiamo abbassare la guardia. La manutenzione della segnaletica non è un dettaglio di decoro, è un presidio fondamentale per la sicurezza e per la vita delle persone”, evidenzia Carbone. Per il rappresentante di Fratelli d’Italia, dunque, il ripristino delle indicazioni stradali non può essere considerato un semplice intervento di manutenzione ordinaria, ma deve rientrare tra le priorità dell’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza.

La richiesta al Comune: un piano straordinario per tutta Messina

L’appello è rivolto direttamente agli assessorati competenti e agli uffici preposti, ai quali Carbone chiede di predisporre un piano straordinario di rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il territorio cittadino, individuando in via La Farina il punto di partenza degli interventi.“Ribadisco con forza agli Assessorati competenti e agli Uffici preposti la richiesta di predisporre urgentemente un piano straordinario di rifacimento della segnaletica orizzontale su tutta la città, partendo immediatamente da Via La Farina”, conclude il consigliere comunale. La richiesta punta quindi a un intervento complessivo sulla rete stradale di Messina, con l’obiettivo di ripristinare la visibilità della segnaletica, migliorare le condizioni di circolazione e ridurre i rischi per gli utenti della strada.