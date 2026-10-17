Messina si tinge di rosa: domenica 18 ottobre la Pink Parade contro i tumori femminili, orari e programma

Domani la città si mobilita per la prevenzione oncologica e il sostegno alla ricerca scientifica con una grande camminata solidale. Raduno alle 10 a Piazza Unione Europea e partenza alle 10:30. Al Parco Urbano dello Stretto anche attività sportive e dimostrazioni con Messina Social City e le associazioni del progetto WAY

pink parade

Domani, domenica 18 ottobre, Messina si tingerà di rosa in occasione della PittaRosso Pink Parade 2026, la manifestazione solidale dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili e al sostegno della ricerca scientifica. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, invita tutta la cittadinanza a partecipare a una camminata collettiva per promuovere la cultura della prevenzione e diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne che affrontano la malattia.

A sostenere l’evento anche la Messina Social City, che parteciperà con il proprio personale e insieme alle associazioni coinvolte nel progetto WAY, che presso l’Agorà, il nuovo Parco Urbano dello Stretto, proporranno attività e dimostrazioni dedicate a diverse discipline sportive. Una partecipazione che unisce sport, socialità e sensibilizzazione, promuovendo il benessere della persona e il valore dell’impegno condiviso a favore della comunità.

Sotto gli slogan “Ogni passo conta” e “Più Donne Più Vita”, la manifestazione richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica sui tumori che colpiscono le donne. L’appuntamento è fissato a Piazza Unione Europea, con raduno alle ore 10 e partenza alle ore 10.30. Ogni passo rappresenta un gesto concreto di partecipazione e vicinanza a chi affronta la malattia, ma anche un’occasione per ribadire quanto la prevenzione e il sostegno alla ricerca siano fondamentali per la tutela della salute.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: indossare qualcosa di rosa e partecipare alla camminata significa contribuire a diffondere un messaggio di consapevolezza e solidarietà, trasformando un semplice gesto in un’occasione di condivisione e impegno collettivo. Domani Messina cammina in rosa: perché ogni passo conta e insieme possiamo sostenere la ricerca e promuovere una maggiore attenzione alla salute delle donne.

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