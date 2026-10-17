Messina si tinge di rosa: domenica 18 ottobre la Pink Parade contro i tumori femminili, orari e programma

Domani, domenica 18 ottobre, Messina si tingerà di rosa in occasione della PittaRosso Pink Parade 2026, la manifestazione solidale dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili e al sostegno della ricerca scientifica. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, invita tutta la cittadinanza a partecipare a una camminata collettiva per promuovere la cultura della prevenzione e diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne che affrontano la malattia.

A sostenere l’evento anche la Messina Social City, che parteciperà con il proprio personale e insieme alle associazioni coinvolte nel progetto WAY, che presso l’Agorà, il nuovo Parco Urbano dello Stretto, proporranno attività e dimostrazioni dedicate a diverse discipline sportive. Una partecipazione che unisce sport, socialità e sensibilizzazione, promuovendo il benessere della persona e il valore dell’impegno condiviso a favore della comunità.

Sotto gli slogan “Ogni passo conta” e “Più Donne Più Vita”, la manifestazione richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica sui tumori che colpiscono le donne. L’appuntamento è fissato a Piazza Unione Europea, con raduno alle ore 10 e partenza alle ore 10.30. Ogni passo rappresenta un gesto concreto di partecipazione e vicinanza a chi affronta la malattia, ma anche un’occasione per ribadire quanto la prevenzione e il sostegno alla ricerca siano fondamentali per la tutela della salute.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: indossare qualcosa di rosa e partecipare alla camminata significa contribuire a diffondere un messaggio di consapevolezza e solidarietà, trasformando un semplice gesto in un’occasione di condivisione e impegno collettivo. Domani Messina cammina in rosa: perché ogni passo conta e insieme possiamo sostenere la ricerca e promuovere una maggiore attenzione alla salute delle donne.