Messina si prepara alle emergenze, torna la Settimana della Sicurezza. Basile: “la sicurezza non si improvvisa”

Messina si prepara ad affrontare le emergenze e a rafforzare la cultura della prevenzione. Dal 12 al 17 ottobre torna in città la Settimana della Sicurezza – Messina Risk SIS.MA. 2026, un appuntamento dedicato alla preparazione del sistema di Protezione Civile e alla sensibilizzazione della popolazione sui rischi che caratterizzano il territorio, con particolare attenzione agli eventi meteorologici estremi e ai comportamenti da adottare nelle situazioni di pericolo. L’iniziativa assume un significato particolarmente importante per una città come Messina, che nel corso della propria storia ha conosciuto emergenze e tragedie capaci di lasciare segni profondi nella comunità. La manifestazione punta a rafforzare la consapevolezza dei cittadini, mettendo al centro il ruolo della prevenzione, della formazione e della capacità di risposta davanti agli eventi calamitosi.

A presentare il significato della settimana dedicata alla sicurezza è il sindaco di Messina, Federico Basile, che richiama direttamente la necessità di prepararsi prima che un’emergenza si manifesti, evitando che la risposta ai pericoli venga affidata all’improvvisazione. La manifestazione si svolgerà anche quest’anno in concomitanza con la Settimana Nazionale della Protezione Civile, promossa dal Dipartimento Nazionale, e vedrà la partecipazione di numerose istituzioni, strutture operative, organismi sanitari, realtà scolastiche e associazioni di volontariato.

Federico Basile: “la sicurezza non si improvvisa. Si costruisce prima”

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare il valore della preparazione e della conoscenza, indicando nella prevenzione il primo strumento per affrontare le situazioni di emergenza. “La sicurezza non si improvvisa. Si costruisce prima, attraverso la prevenzione, la formazione e la capacità di essere pronti quando serve. È questo il senso della Settimana della Sicurezza – Messina Risk SIS.MA. 2026, che torna dal 12 al 17 ottobre. Un momento importante per mettere alla prova il nostro sistema di Protezione Civile, ma soprattutto per preparare i cittadini sui quali possono essere i rischi del territorio durante eventi meteorologici estremi e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. A Messina lo abbiamo imparato negli anni, davanti a eventi come Giampilieri, Pistunina, attraverso emergenze che hanno lasciato segni profondi nella nostra comunità e ci hanno ricordato quanto sia fondamentale avere una macchina della Protezione Civile preparata, coordinata ed efficiente. La sicurezza è una responsabilità che riguarda tutti. E conoscere cosa fare, come farlo e a chi affidarsi può davvero fare la differenza. Dal 12 al 17 ottobre, Messina torna a fare squadra per la sicurezza di tutta la comunità”, sottolinea Basile.

Il ricordo di Giampilieri e Pistunina: le emergenze che hanno segnato Messina

Uno dei passaggi più significativi delle dichiarazioni di Basile riguarda il riferimento a Giampilieri e Pistunina, due nomi che evocano pagine dolorose della storia cittadina e richiamano l’importanza della sicurezza del territorio. Il sindaco ha scelto di ricordare queste emergenze per sottolineare quanto sia importante disporre di una macchina della Protezione Civile preparata, coordinata ed efficiente. Il richiamo alle esperienze vissute da Messina attribuisce alla Settimana della Sicurezza un significato che va oltre il singolo appuntamento istituzionale. La prevenzione diventa uno strumento per trasformare la memoria delle emergenze in una maggiore capacità di protezione della comunità. Per una città che ha già sperimentato le conseguenze di eventi particolarmente gravi, conoscere i rischi del territorio e comprendere come comportarsi davanti a un pericolo costituisce un elemento fondamentale della preparazione collettiva. È questo uno dei concetti sui quali si concentra l’iniziativa: la conoscenza dei rischi e dei comportamenti corretti può contribuire a ridurre l’esposizione delle persone alle situazioni di pericolo. La memoria delle emergenze ricordate dal sindaco diventa così il punto di partenza per un percorso che guarda al futuro e alla necessità di rendere l’intero sistema cittadino maggiormente consapevole e preparato.