Messina, seminario sulla tutela costituzionale degli anziani: focus su welfare e diritti sociali

Lunedì 5 ottobre, dalle ore 9.00 alle 11.00, l’aula “O. Buccisano” del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Messina ospiterà il seminario dal titolo “La tutela costituzionale degli anziani”, un appuntamento dedicato a un tema di particolare attualità nel contesto sociale e demografico contemporaneo. L’iniziativa punta ad approfondire le forme di tutela giuridica delle persone anziane, il ruolo del welfare pubblico e privato e il valore dei diritti sociali alla luce dei principi costituzionali, inserendosi in un percorso di studio che da sei anni mette al centro il rapporto tra Costituzione e Stato sociale. L’incontro sarà anche un’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’inverno demografico vissuto dall’Italia e sulla necessità di rafforzare una cultura diffusa dei diritti fondamentali.

Il programma del seminario all’Università di Messina

Dopo i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento, prof. Alessandro Morelli, a introdurre i lavori sarà il prof. Alberto Randazzo, a nome del Comitato organizzatore composto anche dal prof. Antonio Ignazio Arena, dal dott. Cosimo Lotta e dalla prof.ssa Marilia Quattrocchi. Seguirà la relazione della prof.ssa Anna Papa, ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e coautrice, insieme a L. Cassetti e F.G. Pizzetti, del volume “Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?”, pubblicato da Giappichelli nel 2026. Sono inoltre previsti gli interventi del dott. Rosario Ceraolo, direttore del CESV di Messina, ente che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, e delle dott.sse Giulia Belfiore ed Elena Falzea, dottorande in Scienze giuridiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Il ciclo “Costituzione e Stato sociale” giunge al sesto anno

Il seminario si inserisce nel ciclo dedicato, per il sesto anno consecutivo, al tema “Costituzione e Stato sociale”, organizzato dalle Cattedre di Diritto costituzionale e pubblico dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche e giuridiche. Nel corso degli anni, gli incontri hanno coinvolto docenti provenienti da università italiane e straniere e hanno sviluppato collaborazioni, nella prospettiva della “terza missione”, con licei, associazioni, enti del terzo settore e ordini professionali. Un percorso che ha registrato una partecipazione significativa della comunità accademica e che prosegue con l’obiettivo di mettere in relazione la riflessione giuridica con i principali temi sociali del presente.

In continuità con questa esperienza, l’incontro del 5 ottobre intende offrire un’occasione di approfondimento su questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana delle persone e il funzionamento dello Stato sociale. Il seminario vuole stimolare una riflessione sul welfare pubblico e privato alla luce dei principi costituzionali e rafforzare una cultura dei diritti fondamentali, tenendo conto di un contesto nel quale non sempre esiste piena consapevolezza collettiva del valore dei cosiddetti “diritti sociali”, tra cui sanità, istruzione, assistenza e previdenza. Diritti che assumono un ruolo decisivo sia per la qualità della vita individuale sia per la piena realizzazione dei valori sanciti dalla Costituzione.

Anziani, inverno demografico e sviluppo sostenibile

Il tema della tutela costituzionale degli anziani assume un rilievo ancora maggiore alla luce dell’inverno demografico che interessa l’Italia contemporanea. L’invecchiamento della popolazione rende sempre più centrale il rapporto tra vulnerabilità, vita attiva, inclusione sociale, assistenza e strumenti giuridici di protezione. Il seminario si inserisce inoltre nelle attività della RUS per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a salute e benessere, istruzione di qualità, riduzione delle diseguaglianze e città e comunità sostenibili.

L’iniziativa punta anche a coniugare il rigore metodologico proprio delle discipline giuridiche con l’esigenza di collocare la ricerca all’interno di un orizzonte interdisciplinare. L’obiettivo è leggere i problemi sociali e giuridici con strumenti diversi ma complementari, collegando la riflessione costituzionale alle trasformazioni demografiche, ai modelli di welfare e alle nuove esigenze di tutela delle persone anziane. Per le studentesse e gli studenti che parteciperanno al seminario è previsto il riconoscimento di 0,25 CFU.