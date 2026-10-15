Messina, screening oncologici gratuiti in tutta la provincia: l’Asp lancia la campagna, tra i testimonial d’eccezione una nota attrice

Una grande campagna di prevenzione oncologica che coinvolgerà Messina e numerosi comuni della provincia, con controlli, screening e iniziative di sensibilizzazione per avvicinare i cittadini alla diagnosi precoce. L’Asp di Messina ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il calendario degli appuntamenti organizzati dall’11 al 30 ottobre in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un programma che non si limita alla mammografia, ma punta a sensibilizzare la popolazione anche sull’importanza degli screening per il tumore del collo dell’utero e del colon-retto.

Tra le novità della campagna figurano anche due testimonial che accompagneranno le attività di comunicazione: l’attrice e produttrice messinese Maria Grazia Cucinotta e Tota e Bastiano, i personaggi realizzati con l’intelligenza artificiale da Francesco Spinelli, protagonisti di uno spot dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto. La manifestazione coinvolgerà strutture sanitarie, amministrazioni comunali, associazioni e volontari, con la presenza dell’unità mobile mammografica in diverse località della provincia e con appuntamenti dedicati all’informazione sanitaria. L’obiettivo è rendere i programmi di screening più accessibili, raggiungendo direttamente i cittadini nei comuni di residenza e incoraggiandoli a sottoporsi ai controlli previsti.

La campagna dell’Asp di Messina: “La prevenzione non può fermarsi a un solo esame”

A illustrare il programma è stata la Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta. Nel corso della conferenza stampa è stata sottolineata la necessità di diffondere una cultura della prevenzione che non si esaurisca nel mese di ottobre e che comprenda tutti gli screening oncologici disponibili. Particolare attenzione è stata riservata al tumore del colon-retto, una patologia che nelle fasi iniziali può svilupparsi senza manifestare sintomi evidenti e per la quale i controlli rappresentano uno strumento fondamentale di diagnosi precoce. L’invito rivolto alla popolazione è quello di utilizzare le opportunità offerte dalle strutture sanitarie, dagli ambulatori e dall’unità mobile, che raggiungerà diversi centri della provincia per consentire ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi di prevenzione.

“Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e come Asp abbiamo pensato a numerose iniziative dall’11 al 30 ottobre. Ma la prevenzione non può fermarsi ad un solo esame e in un solo mese”, ha spiegato la Direzione Strategica dell’Asp, aggiungendo: “Invitiamo tutti i cittadini della provincia di Messina a cogliere questa occasione per fare i controlli: lo screening del tumore al seno e quello del collo dell’utero sono fondamentali, ma accanto a questi c’è anche un esame di cui si parla ancora troppo poco, ed è lo screening del tumore colon retto. È un tumore silenzioso, che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali e proprio per questo la prevenzione è la nostra arma più forte. Basta un test semplice per cambiare il corso di una storia. La diagnosi precoce salva la vita: non rimandate, non abbiate paura. Le nostre strutture, i nostri ambulatori e i nostri operatori sono a vostra disposizione e con l’unità mobile vi veniamo a trovare nel vostro comune. Fare prevenzione oggi significa regalarsi il domani. Proprio per questa campagna abbiamo scelto dei testimonial d’eccezione: l’attrice e produttrice messinese Mariagrazia Cucinotta che farà riflettere i cittadini e spiegherà loro l’importanza della prevenzione che può salvare delle vite. Ci sarà poi anche uno spot con Tota e Bastiano, personaggi creati sui social co Ai da Francesco Spinelli, che illustreranno ai messinesi in modo accattivante e simpatico lo screening del colon retto”.

Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la direttrice dell’UOC Centro Gestionale Screening Rosaria Cuffari, il responsabile dell’UOS Screening Mammografica Antonello Farsaci, il presidente di Federfarma Messina Giovanni Crimi e alcuni rappresentanti dei Lions Clubs di Messina e provincia. La campagna nasce dalla collaborazione dell’Asp con diversi enti e associazioni del territorio, coinvolti nell’organizzazione delle iniziative e nella promozione della partecipazione agli screening oncologici. Attraverso la presenza nei comuni, l’attività degli operatori sanitari e il contributo dei testimonial, l’Azienda sanitaria punta a rafforzare il messaggio sull’importanza della diagnosi precoce, richiamando l’attenzione dei cittadini anche sui controlli che vengono meno frequentemente associati alle campagne di ottobre.

Gli appuntamenti già avviati tra Saponara e Letojanni

La campagna ha preso il via domenica 11 ottobre a Saponara, con una Camminata in Rosa organizzata alle 9:30 e un convegno divulgativo che si è svolto alle 16 presso l’Oratorio della Chiesa di Saponara. Lunedì 12 e martedì 13 ottobre le iniziative sono proseguite a Saponara Marittima, in piazza Vespri Siciliani, con due giornate dedicate alla promozione e alla sensibilizzazione sugli screening oncologici. In queste occasioni è stata prevista la presenza dell’unità mobile mammografica, insieme alla possibilità di ritirare il kit per lo screening del colon-retto e prenotare gli esami per la prevenzione del tumore della cervice uterina. Il calendario ha interessato successivamente Letojanni, dove mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, in collaborazione con il Lions Club Messina Ionica Zona 2 Terza Circoscrizione, sono state programmate ulteriori giornate di sensibilizzazione in piazza Corrado Cagli. Anche in questo caso è stata prevista la presenza dell’unità mobile mammografica, con la possibilità di effettuare attività di prevenzione cardiovascolare e ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Gli appuntamenti costituiscono la prima parte di un programma più ampio che continuerà nei prossimi giorni in altre località della provincia.

Dal 16 al 18 ottobre screening oncologici a Taormina e iniziative a Messina e Barcellona

Il prossimo appuntamento è in programma a Taormina da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, presso il parcheggio di Porta Catania, dove si svolgeranno tre giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici con la presenza dell’unità mobile mammografica. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata venerdì 16 nel pomeriggio, sabato 17 sia al mattino sia al pomeriggio e domenica 18 durante la mattinata. Durante le giornate sarà inoltre disponibile il kit per lo screening del colon-retto, consentendo ai cittadini di accedere anche a questa forma di prevenzione. Domenica 18 ottobre sono previste ulteriori iniziative sul territorio provinciale: a Barcellona Pozzo di Gotto si svolgerà una giornata dedicata alla promozione degli screening oncologici, organizzata in collaborazione con i Lions Clubs Barcellona P.G., mentre a Messina è in programma una passeggiata a favore degli screening promossa dal Comune. Le iniziative intendono affiancare alla disponibilità dei controlli sanitari momenti pubblici di sensibilizzazione, coinvolgendo la cittadinanza e le realtà associative impegnate sul territorio.

Dal 19 al 23 ottobre il Villaggio della Salute in piazza Duomo a Messina

Uno degli appuntamenti centrali della campagna sarà il Villaggio della Salute, in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre in piazza Duomo a Messina. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione dei Lions Clubs Messina Ionica Zona 1, prevede la presenza dell’unità mobile mammografica e la possibilità di accedere a diversi servizi di prevenzione. Le mammografie di screening potranno essere prenotate ed effettuate a partire dal pomeriggio di lunedì 19 ottobre e fino alla mattinata di venerdì 23. I cittadini potranno inoltre ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, utilizzato per lo screening del tumore del colon-retto, e prenotare gli esami dedicati alla prevenzione del tumore del collo dell’utero. Durante le giornate del Villaggio della Salute saranno disponibili anche visite specialistiche realizzate in collaborazione con medici volontari, ampliando le opportunità di controllo offerte alla popolazione. L’appuntamento nel cuore della città rappresenta uno dei momenti più significativi della campagna, grazie alla concentrazione di servizi sanitari e attività informative in un luogo facilmente accessibile ai cittadini.

Milazzo, Roccalumera e Montalbano Elicona: le altre date della prevenzione

Il calendario proseguirà anche in altri centri della provincia. Il 20 e 21 ottobre a Milazzo, in occasione della sesta edizione del Meeting Job, saranno organizzate attività di sensibilizzazione agli screening oncologici, con la possibilità di prenotare la mammografia, il Pap test o l’HPV DNA test di screening e ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile effettuare lo screening cardiovascolare, aggiungendo un’ulteriore opportunità di prevenzione. Sabato 24 ottobre l’attenzione si sposterà alla Casa della Comunità di Roccalumera, dove è previsto un appuntamento dedicato allo screening del colon-retto. Da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre sarà invece la volta di Montalbano Elicona, con giornate di promozione e sensibilizzazione organizzate in piazza Maria Santissima della Provvidenza. Anche in questa occasione sarà presente l’unità mobile mammografica e sarà possibile prenotare le mammografie di screening, programmate per il pomeriggio di lunedì 26 e per la mattinata di mercoledì 28 ottobre. I cittadini potranno inoltre ritirare il kit destinato alla ricerca del sangue occulto nelle feci. Il calendario distribuito tra i diversi comuni punta a raggiungere un numero più ampio di persone, offrendo opportunità di prevenzione anche al di fuori delle principali strutture ospedaliere.

Aperture straordinarie per le mammografie: le strutture e gli orari

Accanto agli eventi sul territorio, l’Asp di Messina ha programmato aperture straordinarie dedicate allo screening mammografico in diverse strutture sanitarie provinciali. Nelle sedi di via del Vespro e negli ospedali di Patti e Milazzo, gli appuntamenti sono previsti per sabato 17, sabato 24 e sabato 31 ottobre, dalle ore 8 alle 13. Presso l’ospedale di Sant’Agata saranno invece disponibili aperture straordinarie venerdì 16, venerdì 23 e venerdì 30 ottobre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13. Le iniziative si aggiungono agli appuntamenti organizzati con l’unità mobile mammografica, che sarà presente nella maggior parte delle località interessate dalla campagna. Per le prenotazioni è stato indicato l’indirizzo di posta elettronica cg.screening@asp.messina.it, al quale i cittadini potranno rivolgersi per richiedere informazioni e accedere al servizio. L’ampliamento delle giornate dedicate agli esami intende agevolare la partecipazione agli screening, offrendo ulteriori possibilità a chi desidera effettuare i controlli previsti dai programmi di prevenzione oncologica.

Chi può effettuare gli screening: fasce d’età e modalità di accesso

La campagna dell’Asp di Messina si rivolge a differenti fasce della popolazione, in base ai programmi di screening oncologico previsti. Per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno, le donne di età compresa tra 50 e 69 anni potranno prenotare ed effettuare l’esame mammografico di screening direttamente sul posto durante gli eventi nei quali sarà presente l’unità mobile. Lo screening del tumore del colon-retto è invece rivolto a uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni e prevede la distribuzione di un kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il campione potrà essere raccolto comodamente a casa e successivamente riconsegnato presso qualsiasi farmacia oppure nelle Case della Comunità, secondo le modalità indicate dall’Azienda sanitaria. Per la prevenzione del tumore della cervice uterina, le donne dai 25 ai 64 anni potranno prenotare l’esame presso il consultorio familiare più vicino o più comodo da raggiungere. Le diverse modalità di accesso consentono di partecipare agli screening sia in occasione delle giornate pubbliche di sensibilizzazione sia attraverso le strutture sanitarie territoriali, favorendo una maggiore diffusione della prevenzione tra i cittadini della provincia.

Il messaggio lanciato dall’Asp di Messina è quello di considerare la prevenzione un impegno costante, che non deve esaurirsi con le iniziative organizzate durante il mese di ottobre. Attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, dei Lions Clubs, di Federfarma, dei professionisti sanitari e dei testimonial scelti per la campagna, l’Azienda sanitaria intende rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce. La partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e dei personaggi Tota e Bastiano punta inoltre a rendere il messaggio più immediato e riconoscibile, utilizzando linguaggi differenti per raggiungere un pubblico più ampio. Il programma continuerà fino alla fine del mese con appuntamenti distribuiti in numerosi centri della provincia, offrendo occasioni concrete per avvicinarsi agli screening oncologici. L’invito ai cittadini è quello di cogliere queste opportunità, informarsi sulle modalità di accesso e non rimandare gli esami previsti per la propria fascia d’età, nella consapevolezza che individuare precocemente una malattia può fare la differenza nel percorso di cura.