Messina, salute e prevenzione entrano nelle scuole: l’Asp presenta i nuovi percorsi formativi per gli studenti

Rafforzare la prevenzione nelle scuole di Messina e della provincia, promuovendo corretti stili di vita, benessere emotivo e maggiore consapevolezza tra i giovani. È questo l’obiettivo dell’offerta formativa presentata oggi dall’Asp di Messina nel corso di un incontro ospitato nella sala Borsa della Camera di Commercio. L’iniziativa, promossa dall’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute Aziendale, ha riunito dirigenti scolastici, docenti referenti per l’educazione alla salute e rappresentanti degli studenti e dei genitori, con l’intento di consolidare il rapporto tra il mondo della scuola e i servizi sanitari del territorio. Presenti anche il provveditore Leon Zingales e Chiara Schirò, responsabile dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute Aziendale dell’Asp messinese. Al centro della mattinata, la presentazione dei progetti educativi destinati agli istituti scolastici, con percorsi differenziati in base all’età degli studenti e alle esigenze formative delle singole scuole.

Dalla prevenzione delle dipendenze al benessere emotivo: i progetti per gli studenti

Il catalogo dell’offerta formativa dell’Asp di Messina comprende attività dedicate ad alcuni dei principali aspetti della salute e della crescita dei più giovani. I percorsi affrontano la promozione di sani stili di vita, la prevenzione delle dipendenze, la sicurezza negli ambienti di vita e sulla strada, ma anche il benessere emotivo e la qualità delle relazioni interpersonali. L’obiettivo è accompagnare bambini e ragazzi nell’acquisizione di conoscenze e strumenti utili ad affrontare le sfide della quotidianità, favorendo comportamenti consapevoli e una maggiore attenzione alla cura di sé e degli altri. L’iniziativa parte dal riconoscimento della scuola come uno dei luoghi fondamentali per la formazione delle nuove generazioni, non soltanto dal punto di vista didattico, ma anche per lo sviluppo delle capacità relazionali e decisionali. In questo contesto, la collaborazione con i professionisti sanitari permette di integrare il lavoro educativo degli insegnanti con competenze specifiche in materia di salute e prevenzione, costruendo risposte più vicine ai bisogni degli studenti.

La mattinata si è articolata attraverso i saluti istituzionali, una presentazione generale dell’offerta formativa e la proiezione di un video dedicato alle attività proposte. Particolare spazio è stato riservato al confronto diretto tra gli operatori dell’Asp e i rappresentanti delle scuole, grazie all’allestimento di desk espositivi dedicati ai diversi percorsi. Dirigenti scolastici, insegnanti e rappresentanti di studenti e genitori hanno avuto così la possibilità di incontrare i referenti dei progetti, approfondirne contenuti e obiettivi e confrontarsi sulle necessità specifiche dei singoli istituti. Un’occasione per favorire una partecipazione più consapevole alle iniziative di prevenzione e per rendere la programmazione delle attività maggiormente rispondente alle esigenze delle comunità scolastiche. L’incontro si è concluso con un momento conviviale, dopo una mattinata dedicata alla condivisione di esperienze, strumenti e opportunità di collaborazione tra scuola, servizi sanitari e famiglie.

Schirò: “Una collaborazione continuativa tra scuola, sanità e famiglie”

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stata Chiara Schirò, responsabile dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute Aziendale dell’Asp di Messina, che ha evidenziato la necessità di costruire una rete stabile di collaborazione capace di accompagnare i giovani durante il loro percorso di crescita. “L’incontro ha voluto essere il punto di partenza per una collaborazione continuativa tra scuola, sanità e famiglie: una rete capace di ascoltare, riconoscere precocemente le difficoltà e accompagnare bambini e ragazzi verso scelte consapevoli, relazioni rispettose e una maggiore cura di sé e degli altri. La scuola è un luogo fondamentale per promuovere la salute. L’incontro ci permette di ascoltare i bisogni dei più giovani e costruire insieme percorsi di prevenzione. Rafforzare questa collaborazione significa dare alla comunità scolastica strumenti concreti per prendersi cura del proprio benessere, oggi e domani”.

La presentazione dell’offerta formativa rappresenta dunque un’occasione per consolidare il dialogo tra l’Asp di Messina e le istituzioni scolastiche, valorizzando il ruolo della prevenzione come parte integrante del percorso educativo. L’attenzione non riguarda soltanto la diffusione di informazioni sui corretti comportamenti da adottare, ma anche la possibilità di individuare precocemente situazioni di difficoltà e promuovere relazioni più consapevoli all’interno della comunità scolastica. Attraverso il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie e degli stessi studenti, i percorsi proposti puntano a favorire una cultura della salute costruita sulla collaborazione e sull’ascolto, offrendo alle scuole strumenti concreti per affrontare esigenze educative e sociali sempre più articolate.