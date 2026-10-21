Messina rivendica l’Ecce Homo di Antonello: il Consiglio comunale approva all’unanimità la mozione della Lega

Il Consiglio comunale di Messina si esprime all’unanimità sulla destinazione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, il dipinto recentemente acquisito dal Ministero della Cultura e assegnato all’Aquila. L’Aula ha approvato un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare della Lega, con il quale viene richiesta l’assegnazione dell’opera al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. La questione è stata affrontata durante la seduta del Consiglio comunale, con un intervento dell’assessore Enzo Caruso, che ha illustrato la vicenda relativa alla destinazione del dipinto.

Ecce Homo di Antonello da Messina, Caruso: “è all’Aquila, al momento”

Nel corso del dibattito consiliare, l’assessore Enzo Caruso è intervenuto sulla collocazione dell’opera, spiegando che l’Ecce Homo è stato destinato all’Aquila dopo l’acquisizione da parte del Ministero della Cultura. “Ecce Homo è all’Aquila, al momento”, ha affermato Caruso durante il Consiglio comunale, richiamando l’attenzione sulla scelta della sede museale alla quale è stato assegnato il dipinto. La destinazione dell’opera ha quindi alimentato il confronto istituzionale sulla possibilità di ottenere una diversa collocazione, individuando nel museo messinese la sede alla quale assegnare il dipinto del celebre artista rinascimentale.

La mozione della Lega per portare il dipinto al Museo Regionale di Messina

A portare formalmente la questione all’attenzione dell’Aula è stato il gruppo consiliare della Lega, attraverso un ordine del giorno dedicato alla destinazione dell’opera. Il documento ha come oggetto la «Richiesta di assegnazione al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina del dipinto Ecce Homo di Antonello da Messina recentemente acquisito dal Ministero della Cultura». La proposta riguarda quindi la possibilità che il dipinto venga destinato alla città natale dell’artista, attraverso la sua collocazione presso il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina.

Voto unanime del Consiglio comunale: Messina chiede l’assegnazione dell’opera

L’ordine del giorno presentato dalla Lega ha ottenuto il voto favorevole unanime del Consiglio comunale di Messina. La decisione esprime una posizione condivisa dall’Aula sulla richiesta di assegnazione dell’Ecce Homo al museo cittadino, superando le differenti appartenenze politiche dei consiglieri. L’approvazione della mozione rappresenta un passaggio istituzionale nella vicenda, ma non modifica automaticamente la destinazione del dipinto, già assegnato all’Aquila dal Ministero della Cultura.

Antonello da Messina, il patrimonio artistico al centro del confronto istituzionale

La vicenda riporta l’attenzione sul rapporto tra Messina e il patrimonio artistico di Antonello, uno dei principali protagonisti della pittura italiana del Quattrocento. Attraverso l’ordine del giorno della Lega, approvato all’unanimità, il Consiglio comunale ha formalizzato la richiesta di assegnare al Museo Regionale Interdisciplinare l’opera recentemente acquistata dallo Stato. Resta adesso da conoscere l’eventuale seguito istituzionale della richiesta e se il Ministero della Cultura prenderà in considerazione una diversa destinazione del dipinto.