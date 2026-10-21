Messina riscopre i suoi tesori archeologici: riaprono l’Antiquarium e l’area archeologica di Palazzo Zanca

Messina si riappropria di un importante tassello del proprio patrimonio storico e archeologico. Domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 11, riapriranno al pubblico l’Antiquarium e l’area archeologica di Palazzo Zanca, al termine dei lavori di ristrutturazione dei locali, realizzati grazie alla sinergia tra il Comune di Messina e la Soprintendenza. Alla cerimonia di riapertura saranno presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso e il soprintendente Orazio Micali.

In concomitanza nel corso della mattinata si svolgeranno laboratori didattici rivolti agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado coordinati dall’Archeoclub dello Stretto. Le visite guidate all’Antiquarium e all’area archeologica saranno curate dai volontari del Servizio Civile Nazionale. Inaugurati nel 2009 nell’ambito di una convenzione stipulata tra il Comune e la Soprintendenza, l’Antiquarium e l’area archeologica tornano così a essere fruibili, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di riscoprire e conoscere più da vicino le testimonianze archeologiche custodite all’interno di Palazzo Zanca.