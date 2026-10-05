Messina: ricercato dalle autorità irlandesi, 69enne arrestato per violenza sessuale su minore

Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso lo scorso maggio dalle Autorità irlandesi nei confronti di un sessantanovenne per il reato di violenza sessuale su minore. A rintracciarlo i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina che, allertati dal sistema nazionale alloggiati, hanno immediatamente sottoposto a controllo il soggetto soggiornante presso una struttura alberghiera di Letojanni. Dopo aver trasferito l’uomo presso gli uffici di polizia e accertato quanto segnalato con la Sala Operativa Internazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i poliziotti hanno proceduto all’esecuzione del mandato di arresto europeo ed al contestuale trasferimento presso la casa circondariale di Messina Gazzi in attesa di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato”.