Messina: Riccardo Billè è campione italiano di vela Waszp 7.5, quarto posto per Moncada

Grande soddisfazione per la vela messinese grazie allo straordinario risultato ottenuto da Riccardo Billè, che ha conquistato il titolo di campione italiano nella classe Waszp 7.5. Il giovane atleta, in forza al Gruppo Sportivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, si è imposto a Malcesine, sul lago di Garda, al termine del Campionato Giovanile Classi Foil. Un successo che porta il nome di Messina ai vertici nazionali della disciplina e valorizza il percorso sportivo del giovane velista, protagonista della competizione tricolore.

Riccardo Billè campione italiano, quarto posto per Pietro Moncada

Accanto alla vittoria di Riccardo Billè arriva un altro risultato positivo per la formazione messinese. Il compagno di squadra Pietro Moncada Paternò Castello, recentemente laureatosi vicecampione europeo nella stessa classe velica, ha infatti concluso il Campionato Giovanile Classi Foil al quarto posto della classifica generale. Due piazzamenti che testimoniano il valore dei giovani atleti della Lega Navale Italiana di Messina e il lavoro svolto dalle realtà sportive del territorio nella crescita e nella preparazione dei velisti.

Il sindaco Basile: “portate ancora in alto il nome di Messina”

A congratularsi con i due atleti è il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha voluto sottolineare il significato dei risultati raggiunti a Malcesine. “Due risultati che confermano il valore dei giovani velisti e il lavoro svolto dalle realtà sportive del territorio”, afferma il primo cittadino. Basile rivolge quindi un messaggio di apprezzamento e incoraggiamento ai due protagonisti della competizione: “a Riccardo e a Pietro, vanno i nostri complimenti e l’augurio di raggiungere nuovi e importanti traguardi, portando ancora in alto il nome di Messina”. Il titolo italiano conquistato da Riccardo Billè e il quarto posto di Pietro Moncada Paternò Castello rappresentano così due importanti risultati per la vela cittadina e per il Gruppo Sportivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, che vede i propri giovani atleti distinguersi nelle competizioni nazionali e internazionali.