Messina, riaprono le visite al Forte San Salvatore e alla Madonnina: torna la navetta gratuita, tutte le date e gli orari

Una nuova occasione per scoprire uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Messina. Da sabato 24 ottobre riparte il servizio navetta gratuito per visitare il Forte San Salvatore e la Madonnina del Porto, grazie alla collaborazione tra il Comune di Messina, la Marina Militare, MARISUPLOG e ATM. Ad annunciare il ritorno dell’iniziativa è il sindaco Federico Basile, che sottolinea l’importanza di rendere accessibile alla cittadinanza un patrimonio profondamente legato alla storia e all’identità della città. Dopo il successo delle visite organizzate la scorsa primavera, il servizio viene riproposto con un nuovo calendario di appuntamenti che si estenderà fino a gennaio.

Messina, tornano le visite al Forte San Salvatore e alla Madonnina del Porto

Il Forte San Salvatore, con la celebre Madonnina del Porto, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili di Messina. La ripresa delle visite consentirà a cittadini e visitatori di accedere nuovamente a questo luogo attraverso un servizio di trasporto dedicato e completamente gratuito. “Grazie alla collaborazione con MARISUPLOG e Atm, abbiamo restituito alla città uno dei luoghi più simbolici, rendendolo finalmente accessibile ai cittadini e ai visitatori. La Madonnina del Porto e il Forte San Salvatore sono profondamente legati all’identità di Messina: il successo delle visite della scorsa primavera ci ha dimostrato quanto i messinesi desiderino riappropriarsi di questo patrimonio. Restituire questi luoghi alla comunità significa dare la possibilità di conoscerli, viverli e sentirli ancora più propri”, afferma il sindaco Federico Basile.

Navetta gratuita ATM: tutte le date delle visite fino a gennaio

Il servizio di trasporto sarà effettuato da ATM Messina, con partenza dal Terminal Cavallotti. Il calendario prevede complessivamente sei giornate dedicate alle visite, distribuite tra ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Il primo appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre 2026. Le successive giornate sono programmate per il 7 e 21 novembre, il 5 e 19 dicembre e il 9 gennaio 2027. In ciascuna giornata sono previste tre partenze mattutine dal Terminal Cavallotti, rispettivamente alle 8:45, 9:45 e 10:45. Ogni visita avrà una durata di un’ora e comprenderà il rientro al Terminal Cavallotti attraverso il servizio navetta.

Come prenotare la visita al Forte San Salvatore

Per partecipare all’iniziativa è prevista la prenotazione obbligatoria. Ogni corsa potrà accogliere un massimo di 50 persone, pertanto sarà necessario riservare il proprio posto attraverso i canali indicati dagli organizzatori. Le prenotazioni possono essere effettuate compilando l’apposito modulo online per le visite al Forte San Salvatore, oppure consultando il sito ufficiale di ATM Messina. Il servizio è completamente gratuito e viene realizzato grazie alla collaborazione con la Marina Militare, che consente di rendere nuovamente fruibile il sito nelle giornate programmate.

Un’iniziativa per valorizzare il patrimonio storico di Messina

La ripresa del servizio si inserisce nel percorso di valorizzazione dei luoghi simbolo della città, con l’obiettivo di favorire una conoscenza più diretta del patrimonio storico e culturale messinese. Come evidenziato dal sindaco Basile, la partecipazione registrata durante le visite della scorsa primavera ha dimostrato l’interesse dei cittadini per il Forte San Salvatore e la Madonnina del Porto, due luoghi strettamente legati all’identità di Messina. Con il ritorno delle navette gratuite dal Terminal Cavallotti, cittadini e visitatori avranno dunque nuove opportunità per accedere al Forte San Salvatore, attraverso un calendario di appuntamenti che prenderà il via il 24 ottobre e proseguirà fino al 9 gennaio.