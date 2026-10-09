Messina, riapre la Strada Provinciale 6 di Motta Camastra per la Festa della Noce: ecco le limitazioni

La Strada Provinciale 6 di Motta Camastra, nel Messinese, torna percorribile nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione della Festa della Noce. La riapertura riguarda il tratto situato al km 2+350, interessato dagli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale, e sarà accompagnata da precise limitazioni alla circolazione per garantire la sicurezza degli automobilisti. Il provvedimento consentirà di agevolare gli spostamenti durante la manifestazione, permettendo il transito dei veicoli lungo un collegamento che era stato precedentemente chiuso sia al traffico veicolare sia a quello pedonale.

Il sopralluogo dell’8 ottobre e la revoca dell’ordinanza di chiusura

La decisione di riaprire temporaneamente la SP 6 di Motta Camastra è arrivata dopo il sopralluogo effettuato l’8 ottobre da Gaetano Maggioloti, responsabile del Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Messina Ionica-Alcantara. Durante la verifica tecnica è stato accertato il venir meno delle condizioni di rischio che avevano determinato la necessità di interrompere completamente la circolazione nel tratto interessato. Sulla base degli accertamenti effettuati è stata quindi revocata l’ordinanza n. 11 del 17 marzo 2026, che disponeva la chiusura totale al transito veicolare e pedonale. La revoca è stata accompagnata dall’introduzione di una disciplina temporanea della viabilità, necessaria per consentire il passaggio dei mezzi in condizioni di sicurezza durante la prosecuzione degli interventi.

Senso unico alternato e limite di 20 km/h: le regole per il 10 e 11 ottobre

La riapertura della provinciale non comporterà il ripristino della normale circolazione, ma sarà soggetta a specifiche prescrizioni. Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, il traffico lungo il tratto interessato sarà regolato attraverso un senso unico alternato gestito da un impianto semaforico. Sarà inoltre obbligatorio rispettare il limite massimo di velocità di 20 km/h, introdotto per garantire condizioni di sicurezza durante il passaggio dei veicoli. Un’ulteriore limitazione riguarderà i mezzi pesanti: sarà infatti vietato il transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Le disposizioni consentiranno dunque la circolazione dei mezzi ammessi, ma con velocità ridotta e passaggio alternato nel punto interessato dai lavori.

Festa della Noce a Motta Camastra, riapertura per agevolare gli spostamenti

La riapertura della Strada Provinciale 6 è stata disposta in concomitanza con la Festa della Noce, in programma nel fine settimana del 10 e 11 ottobre a Motta Camastra. Il provvedimento ha l’obiettivo di facilitare la mobilità in occasione della manifestazione, mantenendo al tempo stesso le necessarie precauzioni nel tratto sottoposto agli interventi di consolidamento. La possibilità di tornare a percorrere la provinciale rappresenta un cambiamento rispetto alla chiusura totale precedentemente imposta per ragioni di sicurezza. La circolazione sarà tuttavia consentita esclusivamente nel rispetto delle limitazioni stabilite, mentre proseguiranno gli interventi di messa in sicurezza della sede stradale. Per le giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, gli automobilisti potranno quindi utilizzare il tratto della SP 6 al km 2+350, prestando attenzione alla segnaletica, al semaforo che regolerà il senso unico alternato e al limite di velocità di 20 km/h.