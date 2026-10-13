Messina, riapre la Strada Provinciale 115 a Tripi: da domani si torna a circolare, ma con alcune limitazioni

Da domani, 14 ottobre, torna percorribile la S.P. 115 in corrispondenza del km 3+500, nel territorio comunale di Tripi, con circolazione regolata a senso unico alternato da impianto semaforico. La Città Metropolitana di Messina ha infatti disposto la revoca dell’ordinanza che prevedeva la chiusura totale della strada, introducendo una nuova disciplina della viabilità che resterà in vigore fino al completamento dei lavori. La modifica si è resa possibile grazie all’avanzamento dell’intervento per la realizzazione di un muro di contenimento su pali: completate le fondazioni indirette e rimossa la trivella impiegata nelle lavorazioni, è stato possibile ripristinare il transito delle autovetture in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento consente di ridurre i disagi per la comunità di Tripi Abakainon, ripristinando la percorribilità della principale arteria di collegamento del territorio, pur mantenendo le necessarie misure di sicurezza durante la prosecuzione del cantiere. Restano pertanto vietati il transito dei veicoli con massa superiore a 18 tonnellate e il passaggio pedonale nell’area interessata dai lavori. Per i mezzi pesanti che superano il limite previsto, il percorso alternativo individuato è la S.P. 110.