Messina, riaperta al traffico la SS 185 Sella Mandrazzi: conclusi i lavori da quasi 6 milioni di euro

È stata riaperta al traffico stamani la strada statale 185 “di Sella Mandrazzi”, al termine dei lavori di messa in sicurezza e ammodernamento eseguiti da Anas nel tratto compreso tra Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia. L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di quasi 6 milioni di euro, ha interessato cinque aree lungo circa dieci chilometri, tra il km 7,500 e il km 17,900. Le opere hanno consentito di affrontare le criticità legate al dissesto idrogeologico e di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di un’arteria strategica per i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico della provincia di Messina.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, che ha portato i saluti del sindaco metropolitano Federico Basile, assente per improrogabili impegni istituzionali, il funzionario della Città Metropolitana di Messina Roberto Siracusano, il responsabile della Struttura territoriale Anas Sicilia Nicola Montesano, i rappresentanti dei Comuni interessati e le autorità del territorio. I lavori hanno riguardato il consolidamento del corpo stradale e dei versanti, la realizzazione di nuove opere di sostegno e il potenziamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Sono stati inoltre eseguiti allargamenti della carreggiata, adeguamenti del profilo stradale, il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di nuove barriere di sicurezza e segnaletica.

Particolare attenzione è stata riservata all’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, attraverso interventi di ingegneria naturalistica e il rivestimento in pietra locale delle strutture di sostegno a vista, nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza. L’intervento è stato realizzato da Anas, attraverso la Struttura territoriale Sicilia e l’Area Gestione Rete di Catania, nell’ambito della convenzione con la Città Metropolitana di Messina e del relativo Piano di sviluppo e coesione. Il finanziamento di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 è stato integrato da un cofinanziamento previsto dal decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

La SS 185 “di Sella Mandrazzi” costituisce un’importante infrastruttura per la mobilità provinciale

La SS 185 “di Sella Mandrazzi” costituisce un’importante infrastruttura per la mobilità provinciale, collegando il versante tirrenico a quello ionico e favorendo gli spostamenti tra i centri abitati dell’entroterra. Il completamento dei lavori contribuisce a migliorare l’affidabilità della rete stradale e l’accessibilità dei territori interessati, con ricadute sulla mobilità quotidiana di cittadini e imprese. A sottolineare il valore dell’intervento per le comunità locali è stato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, che ha dichiarato: “la riapertura della SS 185 “di Sella Mandrazzi” rappresenta un risultato importante per il territorio messinese. Investire sulla sicurezza e sull’efficienza della rete stradale significa migliorare i collegamenti, sostenere le comunità locali e rendere più accessibili i centri dell’entroterra. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per realizzare opere concrete, capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di contribuire allo sviluppo dell’intero territorio metropolitano”.