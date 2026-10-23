Messina, rendiconto 2025 non approvato: il gruppo “Scurria Sindaco” diffida la Regione e chiede la nomina di un commissario

Il rendiconto 2025 del Comune di Messina non è stato ancora approvato, nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla scadenza del 30 aprile. Una situazione che spinge il gruppo consiliare Scurria Sindaco a intervenire nuovamente, questa volta con una diffida formale alla Regione Siciliana, chiedendo la nomina immediata di un commissario ad acta. Al centro della contestazione ci sono i ritardi accumulati dall’amministrazione comunale e l’assenza, secondo i consiglieri di opposizione, di risposte concrete sulle tempistiche necessarie per completare l’iter di approvazione del documento contabile.

“Scurria Sindaco”: “basta promesse e rinvii”

Il gruppo consiliare denuncia una situazione che si trascina da mesi, tra rassicurazioni e continui rinvii, senza che il rendiconto sia arrivato all’approvazione. “A breve, tra qualche giorno, stiamo lavorando, la documentazione è stata trasmessa ai revisori, i revisori hanno chiesto chiarimenti”. E poi ancora “tra qualche settimana, diremo, faremo. Sono queste, secondo i consiglieri, le risposte che si sono susseguite nel tempo, senza arrivare a una soluzione definitiva. L’opposizione traccia anche un parallelo con i ritardi che interessano alcuni cantieri cittadini, dove alle rassicurazioni sull’imminente conclusione dei lavori non sempre seguirebbero risultati nei tempi annunciati. “Cambiano le opere e gli adempimenti, ma il copione resta lo stesso: promesse, scadenze superate e risultati che non arrivano”, sostiene il gruppo Scurria Sindaco.

La richiesta alla Regione e la diffida per nominare il commissario

La vicenda era già stata portata all’attenzione della Regione Siciliana lo scorso 4 settembre 2026, quando i consiglieri avevano chiesto all’Assessorato regionale alle Autonomie locali di attivare un intervento sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta. Secondo le informazioni in possesso del gruppo, la Regione avrebbe successivamente inviato una comunicazione al Comune di Messina per ottenere chiarimenti sulla situazione. Nel frattempo, alle richieste di aggiornamento avanzate dai consiglieri sia in Commissione sia al presidente del Consiglio comunale sarebbero seguite soltanto risposte interlocutorie, senza indicazioni precise sulle tempistiche. Per questo motivo, il gruppo “Scurria Sindaco” ha deciso di diffidare formalmente l’Assessorato regionale, sollecitando la conclusione della procedura e la nomina del commissario ad acta.

Il rendiconto 2025 e il controllo sui conti del Comune

La questione, sottolinea il gruppo di opposizione, non riguarda soltanto il rispetto di una scadenza amministrativa. Il rendiconto della gestione rappresenta infatti uno degli strumenti fondamentali per verificare i risultati finanziari dell’ente e consentire al Consiglio comunale di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Per i consiglieri di Scurria Sindaco, il protrarsi del ritardo impone quindi di chiarire le responsabilità e di applicare le procedure previste dalla normativa. Il gruppo contesta anche il metodo con cui vengono affrontate le scadenze istituzionali, richiamando il principio secondo cui la qualità dell’amministrazione si misura soprattutto attraverso il rispetto degli impegni e dei tempi. “Come fai una cosa, fai ogni cosa”, osservano i consiglieri, collegando il ritardo nell’approvazione del rendiconto alle criticità che, a loro giudizio, caratterizzano altri ambiti dell’attività amministrativa.

L’affondo dell’opposizione: “adesso la Regione agisca”

La richiesta rivolta alla Regione è netta: procedere senza ulteriori rinvii alla nomina del commissario ad acta, così da affrontare il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2025. Per il gruppo Scurria Sindaco, infatti, il tempo delle rassicurazioni è ormai terminato e occorrono provvedimenti concreti. “Il tempo delle attese è scaduto, quello delle giustificazioni anche. La legge va rispettata, le responsabilità assunte. Adesso la Regione agisca, senza altri rinvii”, è la posizione espressa dal gruppo consiliare.