Messina, pugno duro contro violenza e truffe: 21 provvedimenti a settembre

Sono 21 i provvedimenti monitori adottati dal Questore di Messina nel mese di settembre nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a seguito di attenta analisi della Divisione Anticrimine degli episodi di violenza urbana e di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica delle scorse settimane. Nello specifico, sono stati adottati: 2 DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane):

Un primo provvedimento veniva adottato nei confronti di un soggetto che, durante una festa patronale tenutasi lo scorso mese di settembre a Terme Vigliatore, ha aggredito e minacciato un operatore della polizia locale che gli aveva intimato di rimuovere il motociclo parcheggiato in zona interdetta al traffico veicolare, rivolgendo gravi minacce anche alla presenza dei Carabinieri intervenuti sul posto. All’uomo, che veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato fatto divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di alcuni esercizi pubblici siti nel luogo dei fatti, per un periodo di due anni.

Un secondo provvedimento è stato emesso nei confronti di un soggetto resosi responsabile, nel mese di maggio scorso, di un’aggressione con una violenta testata al volto di un uomo, mentre si trovavano all’interno di un locale notturno di Sant’Agata di Militello. Allo stesso, deferito all’Autorità Giudiziaria che rilasciava il prescritto nulla osta, è stato fatto divieto di accesso e stazionamento nei pressi dell’esercizio in questione e di altri siti nelle vicinanze, per un periodo di due anni.

9 F.V.O. (Foglio di via obbligatorio)

Sono stati adottati nove provvedimenti di F.V.O. da comuni della provincia di Messina, con divieto di ritorno nei medesimi comuni per periodi di quattro anni senza l’autorizzazione del Questore di Messina, nei confronti di soggetti, provenienti dalla vicina provincia di Catania e stranieri, resisi responsabili di episodi di truffa (tra cui quella ormai nota del “finto carabiniere”) ai danni di soggetti ed esercenti.

8 Avvisi orali

Sono stati emessi otto avvisi orali, intimando agli interessati di tenere una condotta conforme alla legge.

2 Ammonimenti

Sono stati adottati due provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi autori di violenza domestica.

È stata data esecuzione, infine, a due decreti emessi dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Questore, di cui uno per l’applicazione della Sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. Tutte le misure di cui sopra, sia quelle adottate che quelle proposte, rappresentano il frutto della sinergica e costante azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, sia nel capoluogo che nella provincia, e della particolare attenzione e sensibilità posta all’attività di prevenzione nei riguardi delle vittime più vulnerabili.