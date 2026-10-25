Messina, prove di sinergia politica tra “Partiamo da Qui” e Futuro Nazionale: incontro con Calderone in vista delle elezioni regionali

Possibili nuove singerie politiche a Messina in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il Movimento Partiamo da Qui ha avviato un confronto con Futuro Nazionale, la formazione politica che fa riferimento al generale Roberto Vannacci, per valutare eventuali convergenze su temi programmatici e prospettive elettorali. Sabato 24 ottobre, nella sede provinciale del movimento in via Liguria 1 a Messina, si è svolto un incontro con l’onorevole Tommaso Calderone, riferimento in Sicilia di Futuro Nazionale. Al confronto hanno partecipato il presidente di Partiamo da Qui, l’avvocato Ninni Petrella, il reggente del Circolo di Messina, dottor Franco Tiano, e diversi esponenti del movimento, tra iscritti e sostenitori. La riunione ha rappresentato un primo momento di interlocuzione politica finalizzato a verificare la possibilità di costruire un percorso condiviso sui temi culturali, sociali e politici che interessano Messina e la sua provincia. Un dialogo che potrebbe assumere rilievo anche in vista delle prossime elezioni regionali, pur senza che al momento siano state assunte decisioni definitive su eventuali accordi o alleanze.

Partiamo da Qui e Futuro Nazionale, confronto sulle possibili convergenze politiche

Al centro dell’incontro, le prospettive di collaborazione tra il Movimento Partiamo da Qui e l’area politica rappresentata in Sicilia dall’onorevole Calderone. Il confronto ha permesso di approfondire alcuni temi di interesse per il territorio messinese, con particolare attenzione alle questioni culturali, sociali e politiche e alla possibilità di individuare obiettivi comuni. Secondo quanto emerso dalla riunione, la stima reciproca, la sintonia registrata tra i partecipanti e la disponibilità al dialogo rappresentano le condizioni iniziali per sviluppare un’interlocuzione programmatica. Non è stata tuttavia formalizzata alcuna alleanza politica o elettorale: il percorso richiederà ulteriori approfondimenti e potrà eventualmente proseguire attraverso successivi incontri, nel rispetto delle rispettive identità e autonomie. L’obiettivo è verificare se esistano le condizioni per elaborare proposte concrete per Messina e la sua provincia, anche in funzione delle future scadenze regionali. Partiamo da Qui si riconosce nei principi di una politica liberale, identitaria e attenta alle esigenze sociali dei cittadini, individuando su questi temi alcuni elementi di condivisione con i valori espressi dal generale Roberto Vannacci. Una vicinanza politica e programmatica che costituisce il punto di partenza del confronto con Futuro Nazionale, senza anticipare scelte che dovranno maturare nelle successive fasi dell’interlocuzione.

Petrella: “La credibilità di un progetto politico si misura nella coerenza”

A sottolineare il significato dell’incontro è il presidente del Movimento Partiamo da Qui, avvocato Ninni Petrella, che richiama l’importanza della coerenza e della serietà nella costruzione di eventuali rapporti politici. “La credibilità di un progetto politico si misura nella coerenza tra i principi che sostiene e le scelte che compie – dichiara il presidente del Movimento, avv. Ninni Petrella –.È su questa serietà che si possono costruire rapporti politici solidi e duraturi”. Le parole del presidente evidenziano l’intenzione di valutare le possibili collaborazioni partendo dai contenuti e dalla condivisione di obiettivi, piuttosto che anticipando accordi di natura esclusivamente elettorale. Il movimento intende quindi proseguire il confronto attraverso un percorso programmatico che tenga conto delle esigenze della città e della provincia, mantenendo la propria identità politica. La prospettiva di una collaborazione con Futuro Nazionale si inserisce in questo quadro, con l’ipotesi di individuare punti di incontro sui temi ritenuti prioritari per il territorio. La riunione con Calderone ha così posto le basi per ulteriori interlocuzioni, che potranno chiarire nei prossimi passaggi politici la portata delle eventuali convergenze e le forme attraverso le quali svilupparle.

La sede di via Liguria punto di riferimento per il confronto politico

Un altro elemento emerso dall’incontro riguarda il ruolo della sede provinciale di Partiamo da Qui, in via Liguria 1 a Messina, destinata a diventare uno spazio di collaborazione con l’onorevole Calderone e di confronto con quanti intendano contribuire alla costruzione di idee e progetti comuni. Il movimento punta a mantenere una presenza continuativa sul territorio, valorizzando il rapporto con cittadini, iscritti e sostenitori anche al di fuori delle campagne elettorali. Su questo aspetto interviene il reggente del Circolo di Messina, dottor Franco Tiano, che sottolinea l’importanza dell’impegno quotidiano e della continuità nell’attività politica. “Un circolo ha valore se riesce a dare continuità alla presenza sul territorio, anche al di fuori degli appuntamenti elettorali – afferma il reggente del Circolo di Messina, dott. Franco Tiano –. La fiducia si costruisce anche attraverso la responsabilità quotidiana”. La sede provinciale sarà dunque un luogo aperto al confronto e alla partecipazione, attraverso il quale sviluppare il dialogo avviato con Futuro Nazionale e raccogliere contributi sulle questioni che interessano la comunità messinese. L’incontro del 24 ottobre rappresenta pertanto l’avvio di un possibile percorso di collaborazione politica, che dovrà essere approfondito nelle prossime fasi prima di tradursi in eventuali decisioni programmatiche o elettorali.