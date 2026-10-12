Messina: prove di intesa tra europeisti, liberali, riformisti e socialisti, incontro tra partiti e movimenti

A Messina si apre un percorso di confronto tra le forze politiche e i movimenti che si riconoscono nelle tradizioni europeista, riformista, liberale, repubblicana, popolare e socialdemocratica. Su iniziativa di Azione Messina, che ha promosso e ospitato l’incontro, i rappresentanti delle diverse sigle si sono riuniti per discutere delle principali questioni che interessano il territorio messinese e la Sicilia, concordando di proseguire il confronto con un nuovo appuntamento fissato per il 31 ottobre. L’obiettivo condiviso è arrivare alla formulazione delle prime proposte comuni per la provincia di Messina e per l’intero territorio regionale, partendo da alcune delle questioni considerate prioritarie dai partecipanti.

Dall’Area integrata dello Stretto alla sanità: i temi al centro del confronto

Nel corso della riunione, particolare attenzione è stata dedicata al futuro dell’Area integrata dello Stretto, uno dei temi individuati dalle forze politiche presenti come centrale per il territorio. Il confronto ha riguardato anche il sistema dei trasporti, la sanità, la gestione delle risorse idriche e il fenomeno della fuga dei giovani, con riferimento alle politiche regionali che interessano questi settori. Tra gli argomenti affrontati figurano inoltre le criticità degli istituti di pena e le politiche agricole, questioni sulle quali i partecipanti intendono sviluppare ulteriori approfondimenti in vista della definizione delle proposte condivise. Il prossimo incontro del 31 ottobre rappresenterà quindi un nuovo passaggio del percorso avviato a Messina, con l’intenzione di tradurre il confronto tra le diverse realtà politiche in iniziative e proposte riguardanti la provincia e la Sicilia.

Da Messina il rilancio degli Stati Uniti d’Europa: il richiamo alla Conferenza del 1955

Accanto alle questioni territoriali, i rappresentanti dei partiti e dei movimenti hanno concordato di promuovere dalla Sicilia un’iniziativa dedicata al rilancio del progetto degli Stati Uniti d’Europa. La scelta di Messina richiama il ruolo storico della città nel processo di integrazione europea. Proprio qui, nel 1955, si svolse la Conferenza di Messina, un passaggio fondamentale del percorso che avrebbe condotto alla firma dei Trattati di Roma del 1957. I partecipanti intendono valorizzare questo legame storico attraverso un’iniziativa che ricordi il contributo della città alla costruzione europea e rilanci il dibattito sull’integrazione politica del continente.

Tutti i partiti e i movimenti presenti alla riunione

All’incontro promosso da Azione Messina hanno partecipato i rappresentanti di Azione, Democrazia Liberale, Europeisti.eu, Ora!, PLD, PRI, PSI, Radicali e SD-Socialdemocrazia. Presente anche la Fondazione Einaudi, in rappresentanza delle associazioni culturali. Le diverse realtà hanno concordato di aggiornarsi il 31 ottobre, quando è prevista la presentazione delle prime proposte comuni. Il percorso avviato punta dunque a sviluppare un confronto sui temi che interessano Messina e la Sicilia, affiancando alle questioni territoriali una riflessione sul futuro dell’Europa e sul ruolo che la città dello Stretto può svolgere nel dibattito europeo.