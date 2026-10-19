Messina, protesta dei tir a Tremestieri: blocchi e code sull’autostrada, disagi anche a Catania

La protesta degli autotrasportatori raggiunge anche Messina, con i primi blocchi scattati nella notte alla barriera autostradale di Tremestieri, a Messina Sud. La mobilitazione sta interessando uno degli accessi autostradali della città, mentre disagi e incolonnamenti si registrano anche nel Catanese. Alla barriera di Tremestieri sono stati lasciati liberi due caselli, in entrata e in uscita, per consentire il passaggio delle automobili lungo i collegamenti verso Messina e Catania. Sul posto è presente la Polizia Stradale, impegnata a seguire l’evoluzione della situazione.

Messina, protesta degli autotrasportatori alla barriera di Tremestieri

I primi blocchi sono iniziati durante la notte, quando la mobilitazione dei trasportatori si è estesa alla barriera autostradale di Messina Sud. Nonostante la protesta, il transito delle auto viene consentito attraverso i caselli rimasti liberi, sia in entrata sia in uscita. La presenza della Polizia Stradale accompagna le operazioni in un punto particolarmente importante per la viabilità cittadina e per i collegamenti autostradali tra Messina e Catania.

Disagi anche a Catania: incolonnamenti alla barriera di San Gregorio

Una situazione analoga si sta verificando alla barriera autostradale di San Gregorio, a Catania, dove la protesta interessa la carreggiata in direzione Messina. Gli effetti sulla circolazione si fanno sentire anche nel senso di marcia opposto, con incolonnamenti segnalati verso il capoluogo etneo. I disagi riguardano quindi entrambi i collegamenti autostradali tra le due città siciliane.

Autostrada Messina-Catania, circolazione condizionata dalla protesta

La mobilitazione degli autotrasportatori sta dunque interessando contemporaneamente le barriere di Tremestieri e San Gregorio, con ripercussioni sulla viabilità lungo l’asse autostradale Messina-Catania. Il passaggio delle automobili resta consentito ai caselli lasciati liberi a Messina Sud, mentre alla barriera catanese vengono segnalate code in entrambe le direzioni. La situazione rimane legata all’evoluzione della protesta.