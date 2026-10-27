Messina protagonista alla convention di Cateno De Luca, Basile: “la nostra esperienza è un caso studio nazionale”

Messina protagonista a Roma alla convention nazionale “L’Italia dei Territori”, organizzata da Sud Chiama Nord. Il sindaco Federico Basile ha partecipato al panel “La forza degli enti locali”, portando al centro del confronto l’esperienza amministrativa della città dello Stretto e sottolineando il ruolo fondamentale dei Comuni nella costruzione delle politiche nazionali. Un intervento dedicato ai risultati e al metodo di lavoro delle amministrazioni locali, con particolare attenzione ai servizi ai cittadini, ai trasporti, alle infrastrutture, al lavoro, alla digitalizzazione e al sostegno alle imprese. Settori nei quali, secondo Basile, Messina ha maturato un’esperienza capace di offrire spunti di riflessione anche al di fuori dei confini cittadini.

Basile porta Messina a Roma: “la nostra esperienza amministrativa è diventata un caso studio”

Il primo cittadino ha raccontato la propria partecipazione all’iniziativa nazionale, evidenziando l’importanza di condividere le esperienze maturate sul territorio con altri amministratori e rappresentanti istituzionali. “Oggi a “L’Italia dei Territori” ho portato l’esperienza di Messina al panel “La forza degli enti locali”, nell’ambito della tre giorni di confronto e dibattito organizzata da Sud Chiama Nord. Servizi al cittadino, trasporti, infrastrutture, lavoro, digitalizzazione e supporto alle imprese: sono questi alcuni degli ambiti in cui Messina ha maturato un’esperienza amministrativa che è diventata un caso studio e offre spunti di riflessione anche a livello nazionale”, ha dichiarato Federico Basile. Il sindaco ha quindi presentato l’esperienza messinese come un esempio di gestione amministrativa da mettere a confronto con altre realtà italiane, richiamando diversi ambiti che incidono quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini e sul funzionamento dei servizi pubblici.

“La forza di un’amministrazione è dare risposte concrete ai cittadini”

Nel suo intervento, Basile ha insistito soprattutto sul rapporto tra amministrazioni comunali e cittadini, indicando nella capacità di affrontare i problemi quotidiani il principale elemento attraverso cui valutare l’azione di governo di un ente locale. “Credo che la forza di un’amministrazione si misuri nella capacità di dare risposte concrete alle persone”, ha sottolineato il sindaco di Messina. Un concetto che Basile ha collegato alla funzione dei sindaci, considerati i rappresentanti istituzionali maggiormente vicini alle esigenze delle comunità.

“Ed è proprio dai Comuni che bisogna ripartire, perché i sindaci sono il punto di contatto più diretto tra la politica e i cittadini. La conoscenza delle esigenze delle comunità che ogni giorno sono chiamati ad amministrare consente di avere un metodo politico che trasforma problemi in soluzioni concrete”, ha spiegato. Secondo il primo cittadino, proprio la conoscenza diretta delle necessità del territorio rappresenta un elemento fondamentale per costruire politiche efficaci, capaci di partire dai problemi reali e individuare risposte adeguate.

Trasporti, infrastrutture e digitalizzazione: il modello Messina al centro del confronto

Tra i temi richiamati da Basile durante la convention figurano alcuni dei principali settori dell’attività amministrativa cittadina. Dai trasporti pubblici alle infrastrutture, passando per la digitalizzazione dei servizi, il lavoro e il sostegno alle attività produttive, il sindaco ha evidenziato gli ambiti nei quali Messina ha sviluppato il proprio percorso amministrativo. La partecipazione al panel “La forza degli enti locali” è stata quindi l’occasione per portare queste esperienze all’interno di un dibattito più ampio, dedicato al ruolo delle amministrazioni comunali e alla necessità di valorizzarne le competenze. L’obiettivo indicato dal primo cittadino non è soltanto quello di raccontare il lavoro svolto a Messina, ma anche di contribuire a un confronto nazionale sulle modalità con cui i Comuni possono affrontare le sfide amministrative e rispondere alle esigenze dei territori.

Basile: “la politica nazionale non può prescindere dai territori”

La parte conclusiva dell’intervento è stata dedicata al rapporto tra governo nazionale ed enti locali, con un richiamo alla necessità di garantire ai Comuni strumenti adeguati per svolgere le proprie funzioni. “La politica nazionale non può prescindere dai territori. Serve un metodo condiviso che avvicini Roma alle comunità locali, riconoscendo nel valore di chi amministra e metta gli enti locali nelle condizioni di lavorare con risorse adeguate, meno burocrazia e maggiore autonomia”, ha affermato Basile. Il sindaco ha dunque evidenziato tre esigenze fondamentali: risorse adeguate, semplificazione burocratica e maggiore autonomia amministrativa. Condizioni che, nella sua visione, consentirebbero ai Comuni di operare con maggiore efficacia e di rispondere più rapidamente alle necessità della popolazione.

Messina e il ruolo dei sindaci nel progetto nazionale di Sud Chiama Nord

L’intervento di Federico Basile si inserisce nel programma della convention “L’Italia dei Territori”, promossa dal movimento di Cateno De Luca, che pone al centro del confronto politico nazionale il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni locali. La presenza del primo cittadino messinese ha consentito di portare nel dibattito l’esperienza della città dello Stretto, presentata dallo stesso Basile come un caso di studio per le politiche amministrative. Il messaggio conclusivo è quello di una politica nazionale più vicina ai Comuni, capace di ascoltare le esigenze dei territori e di riconoscere agli amministratori locali un ruolo centrale nella definizione delle scelte che riguardano cittadini, servizi e sviluppo delle comunità. Per Basile, è proprio dall’esperienza quotidiana dei sindaci e dalla loro conoscenza dei problemi delle città che può nascere un metodo politico orientato a trasformare le difficoltà in soluzioni concrete.