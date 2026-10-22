Messina, prorogate le limitazioni al traffico sulla Panoramica dello Stretto

Prorogate fino al 31 ottobre 2026 le limitazioni alla circolazione lungo la S.P. 43/bis Panoramica dello Stretto, a Messina, in corrispondenza del km 3+600. Il provvedimento prevede, dalle ore 7:30 alle 16:30, la chiusura temporanea al transito di una corsia della carreggiata in direzione Palermo, lato valle, e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato.

La proroga si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato, che hanno subito rallentamenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le limitazioni sono finalizzate a consentire la sosta dei mezzi d’opera necessari alle attività di cantiere e a garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza.