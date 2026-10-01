Messina, Piscina Graziella Campagna ancora chiusa: Signorino chiede apertura tutto l’anno

La Piscina Comunale Graziella Campagna di Messina è ancora chiusa alla data del 1° ottobre 2026. L’impianto sportivo, che tradizionalmente interrompe le proprie attività durante la stagione estiva per tornare operativo alla fine di settembre, non ha ancora riaperto le porte agli utenti. Una situazione che ha riportato al centro del dibattito politico cittadino il futuro della struttura e, soprattutto, la necessità di garantire maggiore continuità a un servizio utilizzato da sportivi, giovani, famiglie e persone che frequentano la piscina anche per esigenze terapeutiche. A intervenire sulla vicenda è il consigliere della Terza circoscrizione Nunzio Signorino, che ha avviato un confronto con l’Amministrazione comunale con un obiettivo che va oltre la soluzione dell’attuale ritardo: arrivare a una gestione della Piscina Graziella Campagna capace di assicurare l’apertura durante l’intero arco dell’anno.

Piscina Graziella Campagna chiusa, riapertura prevista entro la prima settimana di ottobre

Il tema della mancata riapertura della piscina è stato affrontato anche durante la seduta consiliare di ieri, nel corso della quale sono emerse le proteste dei gruppi consiliari per il protrarsi della chiusura. Signorino ha spiegato di aver già avuto un confronto diretto con l’assessore allo Sport Finocchiaro, dal quale sarebbe arrivata l’indicazione di una riapertura imminente dell’impianto. “In un recente confronto diretto con l’Assessore allo Sport Finocchiaro — dichiara il Consigliere Nunzio Signorino — mi è stata prospettata la riapertura dell’impianto entro la prima settimana di ottobre. Tuttavia, il punto centrale della questione non riguarda soltanto la data imminente di riapertura, ma la sostenibilità e la continuità del servizio nel tempo”.

Signorino chiede una soluzione per evitare le chiusure estive

Durante la riunione di ieri, Nunzio Signorino ha chiesto che la questione della piscina venga inserita ufficialmente all’ordine del giorno dei prossimi lavori consiliari. L’obiettivo è impegnare il Sindaco di Messina e l’assessore competente a fare chiarezza sulle ragioni che determinano ogni anno la sospensione estiva delle attività e, soprattutto, verificare quali soluzioni amministrative e gestionali possano permettere all’impianto di funzionare 12 mesi all’anno. La richiesta punta quindi a trasformare una criticità ricorrente in un confronto strutturale sulla gestione dell’impianto, evitando che il problema della chiusura estiva torni a presentarsi periodicamente. Al centro della proposta c’è la necessità di garantire un servizio continuativo agli utenti della struttura, superando quelle che Signorino definisce criticità storiche legate al funzionamento della piscina comunale.

“Il nuoto fondamentale per salute, socialità e inclusione”

Per il consigliere della Terza circoscrizione, la continuità del servizio assume un valore che non riguarda esclusivamente l’attività sportiva. La Piscina Comunale Graziella Campagna rappresenterebbe infatti anche uno spazio importante sotto il profilo sociale, sanitario e dell’inclusione. Particolare attenzione viene rivolta alle persone con disabilità e a chi utilizza il nuoto nell’ambito di specifiche esigenze terapeutiche, per le quali un’interruzione prolungata delle attività può rappresentare un problema concreto.

“Il nuoto è una disciplina sportiva che non soffre le elevate temperature estive e rappresenta un presidio fondamentale per la salute, la socialità e l’inclusione dei nostri ragazzi, con un valore inestimabile in particolare per le persone con disabilità o con esigenze terapeutiche specifiche. L’interruzione estiva crea un forte disagio a chi necessita di questa continuità. Oggi, dall’interno della maggioranza, ho aperto un canale di dialogo diretto e costruttivo con l’Amministrazione comunale per superare le criticità storiche e restituire alla città un servizio pubblico efficiente, continuativo e accessibile tutto l’anno”, puntualizza.