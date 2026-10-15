Messina, piscina Campagna: Oteri (Lega) chiede chiarimenti sulla riapertura e sulla gestione dell’impianto

Fare chiarezza sulla situazione della piscina comunale “Graziella Campagna” di Messina, approfondire gli aspetti amministrativi relativi alla gestione dell’impianto e conoscere le condizioni necessarie per consentire la ripresa delle attività sportive. Sono questi gli obiettivi delle iniziative istituzionali avviate da Cosimo Oteri, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Messina, che ha protocollato una richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione consiliare indirizzate all’Amministrazione comunale. Al centro dell’attenzione c’è una struttura sportiva di interesse pubblico, punto di riferimento per atleti, società sportive, famiglie e cittadini che praticano nuoto sia a livello agonistico sia amatoriale. Attraverso gli strumenti a disposizione dei consiglieri comunali, Oteri intende ottenere un quadro documentato della situazione attuale, verificando gli aspetti gestionali e tecnici che interessano l’impianto e le prospettive per la sua riapertura. La richiesta nasce dalla necessità di acquisire informazioni ufficiali, evitando valutazioni anticipate su questioni per le quali il consigliere ritiene indispensabile esaminare gli atti amministrativi e la documentazione tecnica.

Convenzione con la Federazione Italiana Nuoto e manutenzione: chiesti tutti gli atti

Uno dei principali aspetti sui quali si concentra l’iniziativa riguarda il rapporto tra il Comune di Messina e la Federazione Italiana Nuoto (FIN). Con la richiesta di accesso agli atti, Oteri punta ad acquisire la documentazione relativa alla convenzione, alle eventuali proroghe e alle procedure riguardanti la gestione della piscina. L’attenzione è rivolta anche agli interventi manutentivi e tecnici che potrebbero risultare necessari per garantire il regolare funzionamento della struttura. La documentazione richiesta dovrà consentire di ricostruire lo stato dei procedimenti e comprendere se vi siano questioni ancora da definire sotto il profilo amministrativo o operativo. Parallelamente, attraverso l’interrogazione consiliare, il capogruppo della Lega chiede all’Amministrazione di fornire chiarimenti sulle condizioni necessarie per la riapertura della piscina Graziella Campagna, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e amministrativi e alle tempistiche che potranno essere indicate sulla base delle verifiche effettuate.

Impianti di filtrazione, Oteri chiede verifiche sulle possibili criticità

Tra le questioni sollevate figurano anche le notizie diffuse dalla stampa riguardanti possibili criticità degli impianti di filtrazione e l’eventuale necessità di interventi di adeguamento. Su questo punto, Oteri sottolinea l’importanza di ottenere riscontri ufficiali, senza formulare conclusioni prima di aver esaminato la relativa documentazione tecnica. L’obiettivo è comprendere se le problematiche segnalate trovino conferma negli accertamenti effettuati e quali interventi potrebbero eventualmente essere necessari. Il consigliere ritiene fondamentale distinguere le questioni di carattere amministrativo da quelle strettamente tecnico-manutentive, così da individuare correttamente i diversi ambiti di competenza.

“Ho ritenuto opportuno utilizzare gli strumenti istituzionali a disposizione del consigliere comunale per acquisire informazioni complete e documentate su una questione che interessa numerosi cittadini. L’obiettivo è comprendere lo stato dei procedimenti, le eventuali criticità ancora da risolvere e le condizioni necessarie per la ripresa delle attività”, dichiara Oteri.

Riapertura della piscina, chieste informazioni certe per atleti e famiglie

La situazione della piscina comunale interessa direttamente le realtà sportive e i cittadini che utilizzano gli impianti natatori per allenamenti, attività agonistiche e pratica amatoriale. Per questo motivo, secondo il capogruppo della Lega, è necessario che gli utenti possano disporre di informazioni aggiornate sulle prospettive di ripresa del servizio. L’iniziativa non si limita quindi alla verifica dei rapporti gestionali, ma punta anche a ottenere indicazioni attendibili sulle condizioni che dovranno essere soddisfatte prima di poter procedere alla riapertura.

“È importante che ogni valutazione sia fondata sugli atti e che le questioni amministrative e tecniche vengano esaminate distinguendo i rispettivi ambiti di competenza. Allo stesso tempo, è legittimo che gli utenti chiedano informazioni aggiornate e indicazioni attendibili sulle prospettive di riapertura dell’impianto”, aggiunge Oteri. Il consigliere chiede dunque un approfondimento complessivo, finalizzato a ricostruire la situazione della struttura attraverso elementi verificabili e risposte formali dell’Amministrazione comunale.