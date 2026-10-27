Messina, Oteri: “fare chiarezza su contenzioso AMAM-IACP e crediti contestati”

“Occorre fare piena chiarezza sul contenzioso tra AMAM e IACP di Messina e verificare l’effettiva consistenza dei crediti contestati. Chiediamo dati certi sull’ammontare dei crediti, sulle somme ancora recuperabili e sulla gestione del contenzioso. Quando sono in gioco risorse pubbliche, è doveroso verificare che siano state adottate tutte le iniziative necessarie a tutelare il patrimonio aziendale”. Lo afferma Cosimo Oteri, capogruppo della Lega Italia Federale al Comune di Messina, che sul tema ha presentato anche un’interrogazione al sindaco Federico Basile.

L’iniziativa nasce dalle notizie di stampa relative a pronunce giudiziarie e a un’esposizione creditoria indicata in circa 10 milioni di euro. “Non anticipiamo giudizi né responsabilità – dice Oteri -, ma pretendiamo trasparenza e risposte documentate. I cittadini hanno diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche e quali azioni siano state intraprese per recuperare le somme dovute”.