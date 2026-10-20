Messina, open day a Fondo Saccà: la Struttura Commissariale incontra sul campo i professionisti del settore

La Struttura Commissariale al risanamento guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub Commissario Santi Trovato ha promosso un “Open Day” a Fondo Saccà che si terrà giovedì 29 ottobre. Il cantiere dove Struttura Commissariale ed Invitalia stanno realizzando 32 alloggi aprirà le porte ad ingegneri ed architetti per una full immersion sulle caratteristiche di un caso concreto di applicazione delle più moderne tecnologie costruttive in legno e secondo criteri di sostenibilità ambientale in un intervento di risanamento.

La prima parte dell’evento, con inizio alle 9, si terrà nella sala congressi dell’Atm e sarà dedicata agli aspetti tecnici e teorici dell’opera approfondendo le principali fasi che hanno portato dal progetto alla realizzazione: dalla visione urbanistica e architettonica alle scelte strutturali, dagli aspetti normativi legati alla progettazione in territorio sismico fino al ruolo delle connessioni e all’ingegnerizzazione di un sistema costruttivo multipiano in legno.

Ad aprire i lavori sarà il sub Commissario Santi Trovato che illustrerà il percorso di risanamento che sta portando ad un profondo cambiamento della città grazie anche ad un nuovo modello che guarda alla rigenerazione del territorio come motore di sviluppo e inclusione. A seguire sono previsti gli interventi degli architetti Massimo Baragli (Rup Invitalia) sul cantiere di Fondo Saccà e Daniele Rangone (Studio Settanta7) sulla visione urbanistica e architettonica di Fondo Saccà. Gli ingegneri Daniele Casagrande (Università di Trento) e Marco Costanzo ( Field Engineer, Würth) approfondiranno rispettivamente gli aspetti relativi alla progettazione sismica di strutture in legno e alla progettazione dei sistemi di connessione.

I vantaggi del computational design nelle strutture in legno saranno affrontati dall’ingegner Simone Rossi (Direttore Tecnico, Rubner Grandi Strutture). L’Open day si concluderà con una visita tecnica al cantiere che consentirà ai partecipanti di osservare direttamente le soluzioni progettuali e costruttive illustrate durante gli interventi e confrontarsi con i professionisti coinvolti. L’evento ha il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina e dell’Ordine degli Architetti della provincia di Messina.