Messina, Ognissanti e Commemorazione dei Defunti: strade chiuse e divieti. Tutte le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità a Messina in occasione di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti. Il Comune, attraverso il Servizio Mobilità Urbana, ha disposto una serie di provvedimenti che interesseranno diverse zone della città nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre. Sono previsti divieti di sosta, rimozioni forzate e limitazioni alla circolazione per agevolare l’afflusso dei cittadini ai cimiteri, garantire lo svolgimento delle cerimonie commemorative e consentire l’organizzazione del tradizionale mercato di Ognissanti. Le principali modifiche riguarderanno le aree del Gran Camposanto, via del Santo, via Catania, il Sacrario Militare di Cristo Re e viale Giostra, con disposizioni differenti in base alle giornate e alle attività programmate.

Gran Camposanto, divieti di sosta e limitazioni al traffico in via del Santo

Nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via del Santo, nel tratto compreso tra i numeri civici 36 e 68. La stessa limitazione riguarderà il lato monte della strada, dal civico 328 fino al ponte ferroviario. Nella medesima fascia oraria sarà inoltre vietato il transito in via Comunale Santo ai veicoli provenienti da viale Gazzi. Potranno circolare esclusivamente gli autobus navetta di ATM, i mezzi dei residenti, delle Forze di Polizia e di pronto soccorso. Ulteriori restrizioni interesseranno vicolo San Cosimo dal 31 ottobre al 2 novembre, sempre dalle ore 7 alle 18. In questo periodo saranno vietati sia la sosta, con rimozione coatta su entrambi i lati, sia il transito veicolare. Saranno previste eccezioni per i residenti, le Forze di Polizia, i mezzi di soccorso, i veicoli Enel impegnati in eventuali interventi urgenti, i taxi e i mezzi autorizzati muniti di apposito contrassegno. Potranno transitare anche gli autobus ATM di dimensioni ridotte, con lunghezza inferiore a 8 metri, compatibilmente con il flusso dei pedoni e con la presenza degli operatori commerciali di piante e fiori. I mezzi dovranno procedere con particolare prudenza e, quando necessario, a passo d’uomo.

Via Catania, cambia la sosta davanti all’ingresso del Gran Camposanto

Limitazioni alla sosta sono previste anche in via Catania, nei pressi dell’ingresso principale del Gran Camposanto, per consentire lo svolgimento delle attività cimiteriali e delle commemorazioni. Domenica 1 novembre, dalle ore 7 alle 19, sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, sul lato ovest della strada, per una lunghezza di 10 metri a nord e 10 metri a sud degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, situati in prossimità dell’ingresso principale. Lunedì 2 novembre, sempre dalle ore 7 alle 19, i tratti interessati dal divieto saranno estesi a 70 metri, per agevolare le attività all’interno del cimitero e consentire la sosta dei veicoli delle autorità e dei partecipanti alle cerimonie. Nel corso delle commemorazioni è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai militari della Guardia di Finanza morti nel terremoto del 1908 e di una corona di fiori in memoria dei Caduti della Polizia Municipale. Seguirà la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e di tutti i defunti.

Cristo Re, divieto di sosta il 2 novembre per la commemorazione dei Caduti

In occasione della cerimonia in onore dei Caduti per la Patria al Sacrario Militare di Cristo Re, lunedì 2 novembre, dalle ore 9:15 alle 11:30, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di viale Principe Umberto, per un tratto di 65 metri in corrispondenza dell’ingresso del Sacrario. La misura servirà a riservare lo spazio necessario ai veicoli militari e civili utilizzati dai partecipanti alla commemorazione. Alle ore 10 è prevista la celebrazione della Santa Messa dedicata ai Caduti per la Patria.

Mercato di Ognissanti a Messina, chiude al traffico un tratto di viale Giostra

Le modifiche alla circolazione interesseranno anche viale Giostra, dove si svolgerà il tradizionale mercato legato alla ricorrenza di Ognissanti. Dalle ore 7 di sabato 31 ottobre fino alle ore 22 di domenica 1 novembre, sarà vietato il transito veicolare nella carreggiata centrale di viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà. Nello stesso periodo sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata centrale e nei tratti delle complanari individuati dal provvedimento comunale.

In particolare, le limitazioni riguarderanno:

La carreggiata centrale di viale Giostra , su entrambi i lati, tra via Garibaldi e viale della Libertà;

, su entrambi i lati, tra via Garibaldi e viale della Libertà; Il lato nord della complanare sud di viale Giostra, nello stesso tratto;

di viale Giostra, nello stesso tratto; Il lato sud della complanare nord, sempre tra via Garibaldi e viale della Libertà.

Per garantire la sicurezza durante il mercato saranno installate transenne, segnaletica e barriere di protezione. Gli operatori commerciali non potranno posizionarsi a meno di 10 metri dagli attraversamenti pedonali situati in corrispondenza delle intersezioni con via Garibaldi e viale della Libertà.

Viale Giostra, modifiche anche alla circolazione all’incrocio con via Garibaldi

Il provvedimento comunale prevede inoltre una modifica alle direzioni di marcia consentite per i veicoli provenienti dalla complanare nord di viale Giostra, in direzione mare-monte. All’intersezione con via Garibaldi sarà possibile procedere a sinistra, diritto oppure a destra, con il conseguente adeguamento dell’impianto semaforico e della segnaletica verticale. La disposizione è finalizzata a regolare il traffico nell’area durante lo svolgimento del mercato e a consentire la gestione dei flussi veicolari nonostante la chiusura della carreggiata centrale.