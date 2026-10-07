Messina, nuovo Cda ATM in Commissione Trasporti: confronto su servizi e mobilità

Un confronto improntato alla collaborazione, alla condivisione degli obiettivi e alla volontà di proseguire il percorso di crescita che negli ultimi anni ha interessato il trasporto pubblico messinese. È su queste premesse che si è svolta la seduta della IV Commissione Consiliare “Mobilità, Trasporti e Innovazione”, presieduta da Giuseppe Chiarella, dedicata all’audizione e alla presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A. Ai lavori hanno preso parte il presidente di ATM S.p.A. Chiara Sterrantino, i consiglieri di amministrazione Claudia Brudetto e Salvatore Mangano, oltre al direttore amministrativo, dott. Armando Bressan.

La Commissione ha riconosciuto il significativo percorso di crescita compiuto da ATM

Nel corso della seduta, la Commissione ha riconosciuto il significativo percorso di crescita compiuto da ATM e i risultati raggiunti negli ultimi anni dal sistema del trasporto pubblico locale. Un’evoluzione che ha contribuito a modificare progressivamente le abitudini di mobilità dei cittadini e a rafforzare il ruolo del trasporto pubblico negli spostamenti quotidiani. A partire da questi risultati, il confronto con i vertici dell’Azienda si è sviluppato in un clima costruttivo, con l’obiettivo di individuare ulteriori margini di miglioramento e nuove soluzioni in grado di rendere il servizio sempre più efficace e rispondente alle esigenze della comunità.

“Il punto di partenza del nostro confronto è la consapevolezza degli importanti risultati che ATM e l’Amministrazione comunale hanno raggiunto in questi anni sul fronte del trasporto pubblico”, dichiara il presidente della IV Commissione Giuseppe Chiarella. “Oggi a Messina possiamo contare su un servizio profondamente cresciuto e su una cultura del trasporto pubblico che si è progressivamente consolidata. Proprio partendo da quanto è stato costruito, riteniamo importante continuare a confrontarci con l’Azienda, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, per individuare insieme nuovi strumenti capaci di rendere il servizio ancora più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze di tutti”, evidenzia.

I lavori della IV Commissione proseguiranno nella seduta già programmata per martedì 13 ottobre

Tra gli obiettivi del confronto anche la necessità di proseguire nel monitoraggio del servizio e nell’individuazione di possibili interventi per migliorare ulteriormente la qualità del trasporto pubblico e la capacità di rispondere alle diverse esigenze di mobilità della città. I lavori della IV Commissione “Mobilità, Trasporti e Innovazione” proseguiranno nella seduta già programmata per martedì 13 ottobre con l’obiettivo di approfondire le tematiche emerse durante l’audizione e continuare il confronto con ATM sulle possibili soluzioni da mettere in campo.

“Commissione e Azienda possono lavorare insieme, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità, affinché Messina possa continuare a migliorare il proprio modello di mobilità pubblica, rendendolo sempre più efficiente, accessibile e inclusivo”, conclude Chiarella.