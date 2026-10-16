Messina, nuova iniziativa per visitare uno dei luoghi simbolo della città: lunedì la presentazione con Basile, ATM e Marina Militare

Appuntamento il 19 ottobre alle 9.30 a Palazzo Zanca per illustrare il progetto promosso dal Comune, da ATM e da MARISUPLOG Messina, pensato per facilitare l'accesso a uno dei luoghi più rappresentativi della città

messina dall'alto

Lunedì 19 ottobre, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune di Messina, da ATM e da MARISUPLOG Messina, finalizzata a consentire di raggiungere e visitare uno dei luoghi simbolo della città. Interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità e viabilità urbana Francesco Caminiti, il presidente di ATM Chiara Sterrantino, e il Comandante di Marisuplog Messina Capitano di Vascello Gabriele Belfiore.

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