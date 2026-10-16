Messina, nuova iniziativa per visitare uno dei luoghi simbolo della città: lunedì la presentazione con Basile, ATM e Marina Militare

Lunedì 19 ottobre, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune di Messina, da ATM e da MARISUPLOG Messina, finalizzata a consentire di raggiungere e visitare uno dei luoghi simbolo della città. Interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità e viabilità urbana Francesco Caminiti, il presidente di ATM Chiara Sterrantino, e il Comandante di Marisuplog Messina Capitano di Vascello Gabriele Belfiore.