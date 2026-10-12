Messina, nuova illuminazione negli svincoli della tangenziale: il piano del Cas da San Filippo a Boccetta

Prosegue il piano di ammodernamento dell’illuminazione degli svincoli della tangenziale di Messina. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha delineato il programma degli interventi destinati a migliorare la visibilità lungo le rampe di ingresso e uscita, con lavori già effettuati in alcune aree e ulteriori attività previste nei prossimi mesi. A illustrare lo stato degli interventi è stato Antino Rapisarda, responsabile dell’Ufficio impianti elettrici del Cas, intervenuto durante una seduta della Prima Commissione consiliare, presieduta da Calogero Brancatelli. All’incontro ha partecipato anche l’assessore comunale Francesco Caminiti.

San Filippo già illuminato, Messina Centro entro la fine del 2026

Il primo intervento riguarda lo svincolo di San Filippo, dove l’illuminazione risulta già attiva quasi completamente. Il programma del Cas prevede poi il completamento dell’illuminazione dello svincolo di Messina Centro entro la fine dell’anno. Si tratta della prossima scadenza indicata nel piano degli interventi, che punta a ripristinare integralmente la funzionalità degli impianti presenti sulle rampe.

Dopo Messina Centro toccherà agli svincoli di Gazzi e Boccetta

Una volta completati i lavori a Messina Centro, il programma proseguirà con lo svincolo di Gazzi e, successivamente, con quello di Boccetta. È questo l’ordine degli interventi illustrato dal responsabile degli impianti elettrici del Consorzio durante la seduta della Commissione consiliare. Per questi ultimi due svincoli non sono state indicate date precise di completamento, ma entrambi rientrano nella programmazione prevista dall’accordo quadro sottoscritto dal Cas per il rinnovo dell’illuminazione delle rampe autostradali.

Tremestieri e Giostra esclusi dall’attuale accordo quadro

Diversa è invece la situazione degli svincoli di Tremestieri e Giostra, che al momento non sono compresi nell’accordo quadro firmato dal Consorzio per il relamping. I due svincoli restano quindi fuori dall’attuale programmazione degli interventi, che interessa San Filippo, Messina Centro, Gazzi e Boccetta. Il quadro illustrato in Commissione chiarisce così le priorità individuate dal Cas per il miglioramento dell’illuminazione della tangenziale messinese. Dopo l’intervento quasi completato a San Filippo, l’attenzione si concentra adesso su Messina Centro, dove il ripristino completo della luce è previsto entro il 2026, prima di procedere con Gazzi e Boccetta.