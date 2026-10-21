Messina, Notre-Dame de Paris al PalaRescifina: strade chiuse, parcheggi e bus navetta. Tutte le informazioni utili

Messina si prepara ad accogliere gli spettacoli di Notre-Dame de Paris, in programma al PalaRescifina di San Filippo dal 22 al 25 ottobre 2026. In occasione dei cinque appuntamenti, il Comune di Messina ha predisposto un piano straordinario della viabilità per agevolare l’arrivo e il deflusso degli spettatori, garantire la sicurezza della circolazione e organizzare l’accesso alle aree di parcheggio. Le disposizioni del Servizio Mobilità Urbana prevedono divieti di transito e di sosta in alcune strade della zona, con orari differenti a seconda delle giornate. Sarà inoltre attivato da ATM Messina un servizio speciale di bus navetta con partenza dallo ZIR, mentre ulteriori collegamenti saranno disponibili tra i parcheggi dello stadio Franco Scoglio e l’ingresso del palazzetto.

Notre-Dame de Paris a Messina, date e orari dei cinque spettacoli

Il musical sarà ospitato al PalaRescifina secondo il seguente calendario:

Giovedì 22 ottobre: spettacolo alle ore 21:00.

spettacolo alle ore 21:00. Venerdì 23 ottobre: spettacolo alle ore 21:00.

spettacolo alle ore 21:00. Sabato 24 ottobre: doppio spettacolo alle ore 16:00 e alle ore 21:00.

doppio spettacolo alle ore 16:00 e alle ore 21:00. Domenica 25 ottobre: spettacolo alle ore 17:00.

Per tutte le giornate sono previste modifiche alla circolazione stradale nella zona di San Filippo, in particolare lungo via degli Agrumi e via Sacra Famiglia, per consentire la gestione degli spostamenti del pubblico.

Viabilità PalaRescifina, quando scattano i divieti di sosta e di transito

Il Comune di Messina ha stabilito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare nel tratto di via degli Agrumi, in direzione mare-monte, compreso tra via Sacra Famiglia e il Parcheggio giallo.

Le limitazioni saranno applicate nelle seguenti fasce orarie:

22 e 23 ottobre: dalle ore 16:30 alle ore 3:00 del giorno successivo.

dalle ore 16:30 alle ore 3:00 del giorno successivo. 24 ottobre: dalle ore 11:30 alle ore 3:00 del giorno successivo.

dalle ore 11:30 alle ore 3:00 del giorno successivo. 25 ottobre: dalle ore 12:30 alle ore 3:00 del giorno successivo.

Negli stessi periodi sarà interdetto il transito veicolare anche in via degli Agrumi in direzione monte-mare, in corrispondenza del varco di accesso al Parcheggio giallo, situato a monte del PalaRescifina. La limitazione non riguarderà i veicoli autorizzati. È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il passaggio degli autobus ATM.

Accesso pedonale e veicoli autorizzati in via degli Agrumi

Lungo via degli Agrumi, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il varco di accesso al Parcheggio giallo, sarà predisposta una separazione dei percorsi per garantire maggiore sicurezza negli spostamenti. Il lato sud della strada sarà riservato al percorso pedonale, appositamente delimitato, mentre il lato nord sarà destinato alla circolazione dei veicoli dell’organizzazione muniti di contrassegno e dei ciclomotori, motocicli e autovetture degli spettatori diretti ai parcheggi del PalaRescifina. La disposizione consentirà di distinguere gli spostamenti a piedi dai flussi dei veicoli autorizzati nell’area immediatamente vicina all’impianto.

Come raggiungere il PalaRescifina in auto: il percorso previsto

Per accedere alle aree di parcheggio del PalaRescifina, gli spettatori che utilizzano ciclomotori, motocicli o autovetture, così come i veicoli autorizzati dell’organizzazione, dovranno seguire uno specifico itinerario. Il percorso indicato dal Comune prevede il passaggio da via A. Celi, proseguendo lungo via N. Carosio, strada di accesso allo svincolo autostradale, quindi sulla strada perimetrale dello stadio Franco Scoglio e infine su via degli Agrumi, utilizzando il lato nord nel tratto delimitato dal transennamento. Questo sarà il percorso di riferimento per raggiungere le aree di sosta destinate agli spettatori e ai veicoli autorizzati.

San Filippo, chiusa anche la strada verso il Parcheggio verde dello stadio

Ulteriori limitazioni interesseranno la strada che collega la comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio al Parcheggio verde dello stadio Franco Scoglio.

In questo caso il divieto di transito veicolare sarà in vigore:

22 e 23 ottobre: dalle ore 18:30 alle ore 3:00 del giorno successivo.

dalle ore 18:30 alle ore 3:00 del giorno successivo. 24 ottobre: dalle ore 13:30 alle ore 3:00 del giorno successivo.

dalle ore 13:30 alle ore 3:00 del giorno successivo. 25 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 3:00 del giorno successivo.

Le restrizioni si aggiungono alle altre disposizioni previste per la gestione dei flussi di pubblico e potranno restare operative, nei casi stabiliti, fino al termine delle esigenze legate agli spettacoli.

Parcheggi per Notre-Dame de Paris: dove lasciare auto, moto e autobus

Il piano predisposto dal Comune disciplina anche l’utilizzo delle aree di parcheggio dello stadio Franco Scoglio e del PalaRescifina. Per gli autobus provenienti da fuori Messina sarà riservato alla sosta il tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa. Una volta esauriti i posti disponibili, gli autobus potranno utilizzare gli stalli dell’area di parcheggio ospiti, identificata come area verde, dello stadio Franco Scoglio. Per le autovetture degli spettatori munite dell’apposito contrassegno, la sosta sarà consentita nelle aree di parcheggio gialle dello stadio Franco Scoglio e nelle aree di pertinenza del PalaRescifina, fino all’esaurimento dei posti disponibili. All’interno delle aree di parcheggio del palazzetto potranno inoltre sostare i veicoli dell’organizzazione muniti di contrassegno, i ciclomotori e motocicli e le automobili degli spettatori in possesso dell’autorizzazione prevista.

ATM Messina, navette speciali dallo ZIR per Notre-Dame de Paris

Per agevolare l’arrivo degli spettatori ed evitare un eccessivo afflusso di auto nella zona di San Filippo, ATM Messina attiverà un servizio speciale di bus navetta in occasione di tutte le rappresentazioni del musical. Le navette collegheranno lo ZIR e via A. Celi, ex Strada Statale 114, con capolinea al bivio per il PalaRescifina.

Il servizio sarà attivato con orari differenziati in base all’inizio degli spettacoli:

Giovedì 22 ottobre: navette disponibili dalle ore 18:00.

navette disponibili dalle ore 18:00. Venerdì 23 ottobre: navette disponibili dalle ore 18:00.

navette disponibili dalle ore 18:00. Sabato 24 ottobre, spettacolo delle 16:00: servizio attivo dalle ore 13:30.

servizio attivo dalle ore 13:30. Sabato 24 ottobre, spettacolo delle 21:00: navette disponibili dalle ore 18:00.

navette disponibili dalle ore 18:00. Domenica 25 ottobre: navette disponibili dalle ore 14:30.

Al termine di ogni rappresentazione, le navette resteranno disponibili fino al completo deflusso del pubblico, consentendo agli spettatori di rientrare allo ZIR.

Biglietto navetta ATM a 4 euro: dove acquistarlo

Il biglietto per utilizzare il servizio speciale di navette ATM avrà un costo di 4 euro, comprensivo di andata e ritorno. Per l’acquisto sono previsti diversi canali, sia digitali sia fisici. Il titolo di viaggio potrà essere acquistato attraverso l’app ATM MovUp e le altre applicazioni collegate, tra cui Money Go, DropTicket e Tabnet. Sarà inoltre disponibile presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria, attraverso i parcometri presenti in città e nei punti vendita di ATM S.p.A.

Per chi preferisce utilizzare le emettitrici automatiche, saranno disponibili quelle attive 24 ore su 24 nelle seguenti località:

Santa Margherita;

ZIR;

Villa Dante;

Cavallotti;

Stazione Centrale;

Annunziata;

Torre Faro, in via Circuito, nei pressi della statua di Padre Pio.

Navette anche dai parcheggi dello stadio Franco Scoglio al PalaRescifina

Oltre al collegamento speciale tra lo ZIR e il bivio del palazzetto, sarà attivato un ulteriore servizio di trasporto per gli spettatori. ATM metterà a disposizione navette aggiuntive, a cura e spese degli organizzatori degli spettacoli, che effettueranno il collegamento tra le aree di parcheggio dello stadio Franco Scoglio e l’ingresso del PalaRescifina. Il servizio consentirà agli spettatori che raggiungeranno San Filippo con la propria automobile di spostarsi dalle aree di sosta verso il palazzetto attraverso i mezzi messi a disposizione per l’evento.