Messina: nasce la Fondazione Villa De Pasquale, domani incontro a Palazzo Zanca

All'incontro sarà presente l'on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all'Assemblea Regionale Siciliana proponente della norma che ha istituito la Fondazione

Palazzo Zanca Messina
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Martedì 27 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Ovale del Comune di Messina, si terrà la conferenza stampa dedicata alla nascita della Fondazione Villa De Pasquale, in occasione della formalizzazione dell’atto costitutivo. All’incontro sarà presente l’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana proponente della norma che ha istituito la Fondazione. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati i membri del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi e le prospettive della nuova Fondazione.

Leggi altri articoli di Messina
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google