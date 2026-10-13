Messina, morto a 22 anni dopo un incidente: la commovente storia di Christian Alabi, dal Benin alla Sicilia per inseguire un sogno

Una vita segnata da difficoltà, sacrifici e speranza, spezzata tragicamente a soli 22 anni. Non ce l’ha fatta Cristian Alabi, il giovane originario del Benin e residente a Sant’Agata Militello, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la circonvallazione del centro messinese. Il suo decesso è stato dichiarato nel tardo pomeriggio di oggi al Policlinico di Messina, dove era stato trasferito a causa dei gravi traumi riportati, al termine delle procedure previste per l’accertamento della morte cerebrale. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione anche nel mondo del calcio dilettantistico. Dietro la storia di Christian, infatti, c’è il percorso di un ragazzo arrivato in Sicilia per inseguire il sogno di diventare calciatore e che, dopo aver affrontato nuove difficoltà, aveva trovato una famiglia pronta ad accoglierlo e una vita da ricostruire. A raccontare la sua storia è la FC Tirrenica, che attraverso un lungo e commovente messaggio pubblicato sui social ha ricordato le esperienze vissute dal giovane, il suo arrivo in Sicilia e la solidarietà ricevuta negli anni successivi.

L’incidente a Sant’Agata Militello e la morte al Policlinico di Messina

Il drammatico incidente si è verificato poco dopo le 2 della notte, lungo la circonvallazione di Sant’Agata Militello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia, Cristian Alabi si trovava alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, che avrebbe preso in prestito, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull’asfalto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni del giovane erano apparse particolarmente gravi a causa dei traumi riportati nella caduta. Trasferito al Policlinico di Messina, il 22enne non è riuscito a sopravvivere. Il decesso è stato dichiarato nel tardo pomeriggio, a conclusione delle procedure di accertamento della morte cerebrale.

Dal Benin alla Sicilia per giocare a calcio: il sogno di Christian

A rendere ancora più dolorosa la notizia è la storia personale del ragazzo, raccontata dalla FC Tirrenica in un messaggio pubblicato sui social. Christian era arrivato in Sicilia nel 2023, grazie all’interessamento dei dirigenti dell’ASD Rosmarino Calcio, attraverso il suo procuratore. Proveniva dal Benin e aveva un obiettivo: giocare a calcio e costruirsi un futuro migliore. La società ricorda il suo arrivo come quello di un giovane pieno di speranze, desideroso di trovare attraverso lo sport nuove opportunità. Durante la stagione calcistica, però, un grave infortunio lo aveva costretto a interrompere l’attività. I lunghi tempi di recupero gli avevano impedito di tornare in campo e proseguire il percorso sportivo intrapreso.

Da quel momento, secondo il racconto della società, erano iniziate nuove difficoltà. I dirigenti avevano cercato di contattare il procuratore del ragazzo per organizzare il suo rientro nel Paese d’origine, ma senza ricevere risposta. Fu proprio allora che emerse una circostanza ancora più dolorosa: Christian non aveva più una famiglia alla quale tornare. Secondo quanto raccontato dalla FC Tirrenica, i suoi genitori erano morti durante un conflitto nel Paese d’origine. Il giovane si trovava così lontano dalla propria terra, senza punti di riferimento familiari e con il sogno calcistico interrotto dall’infortunio.

La solidarietà di una famiglia siciliana: “Lo accolsero come un figlio”

Di fronte alle difficoltà del giovane, i dirigenti si erano impegnati per trovare una soluzione che gli permettesse di continuare a vivere in Sicilia. La svolta arrivò quando una famiglia del territorio decise di accoglierlo nella propria casa, offrendogli l’affetto e la stabilità di cui aveva bisogno. “Lo accolsero come un figlio. Da quel momento, per Christian, iniziò una seconda vita”, ricorda la società. Il ragazzo riuscì così a trovare non soltanto una nuova famiglia, ma anche un lavoro e una quotidianità che gli permisero di guardare al futuro con maggiore serenità. “Quel ragazzo arrivato in Sicilia con uno zainetto ed un paio di scarpe, per inseguire un pallone aveva trovato qualcosa di molto più importante: una famiglia, una casa e un futuro”, scrive la FC Tirrenica. Un percorso di solidarietà che aveva permesso a Christian di ricostruirsi una vita dopo le difficoltà affrontate nel proprio Paese e dopo l’interruzione della carriera calcistica.

Il ricordo della FC Tirrenica: “lo incontravamo sempre con il sorriso”

Nel suo messaggio, la società ricorda anche gli incontri con Christian per le strade di Sant’Agata Militello, quando ormai il giovane aveva trovato una nuova stabilità. “Negli anni successivi ci capitava spesso di incrociare Christian per le strade di Sant’Agata di Militello. Lo vedevamo sempre con il sorriso sulle labbra, quel sorriso spontaneo di chi, dopo aver conosciuto tante difficoltà, aveva finalmente trovato la propria serenità”, si legge nel ricordo.

Per chi lo aveva aiutato, vedere il ragazzo sereno rappresentava una soddisfazione che andava ben oltre i risultati sportivi. “Era il sorriso di un ragazzo felice, che aveva trovato il suo posto nel mondo, una famiglia che gli voleva bene, un lavoro e una vita da costruire. E ogni volta che lo incontravamo, vederlo così era per noi motivo di grande soddisfazione. Perché, al di là del calcio, sapevamo di aver contribuito, anche solo in parte, a regalargli una nuova possibilità”, prosegue la società. Il messaggio sottolinea anche il valore umano dell’esperienza vissuta, ricordando come dietro un calciatore possano nascondersi storie personali fatte di sofferenza, sacrificio e speranza.

L’ultimo saluto a Christian: “avresti meritato molti altri anni”

La FC Tirrenica dedica infine un pensiero alla famiglia che aveva accolto Christian, riconoscendo il valore del gesto compiuto nei suoi confronti. “Un pensiero particolare va alla famiglia che ti ha accolto e amato come un figlio, dimostrando con i fatti il significato più autentico della parola umanità”, scrive la società. Nel ricordo emerge soprattutto il dolore per la scomparsa di un ragazzo che, dopo aver attraversato tante difficoltà, era riuscito finalmente a costruirsi una nuova esistenza. “Christian, eri arrivato da lontano cercando un’opportunità. Qui avevi trovato una famiglia. Qui avevi ricominciato a vivere. Avresti meritato molti altri anni per goderti tutto ciò che avevi conquistato”.

Il messaggio si conclude con parole che riassumono il significato della sua storia, legando il sogno del calcio alla battaglia affrontata nella vita. “Riposa in pace, Christian. La tua partita più importante non l’avevi giocata su un campo di calcio, ma nella vita. E meritavi di vincerla fino in fondo”. La morte di Cristian Alabi, a soli 22 anni, lascia il dolore per una giovane vita interrotta e il ricordo di una storia di accoglienza e solidarietà. Arrivato dal Benin con il sogno di giocare a calcio, aveva trovato in Sicilia una famiglia, un lavoro e la possibilità di ricominciare. Un futuro che il tragico incidente di Sant’Agata Militello ha spezzato improvvisamente.