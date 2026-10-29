Messina, merende sane a scuola: l’ASP lancia una guida per le famiglie con consigli e ricette della tradizione

Promuovere una corretta alimentazione fin dall’infanzia, aiutando le famiglie a scegliere merende sane ed equilibrate per i propri figli. Nasce con questo obiettivo la nuova guida realizzata dalle dietiste Noemi Vacirca e Maria Lidia Lo Prinzi, educatrici FED del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASP di Messina, per diffondere buone abitudini alimentari tra gli studenti e rafforzare la prevenzione nutrizionale nelle scuole. L’iniziativa propone soluzioni semplici, facilmente preparabili anche a casa, per offrire ai bambini e ai ragazzi un piccolo apporto energetico durante la giornata scolastica, favorendo la concentrazione nel corso delle lezioni e trasformando il momento della merenda in un’occasione di condivisione e socialità.

Dalla frutta alla focaccia: le merende sane consigliate dall’ASP di Messina

La guida valorizza alimenti genuini e preparazioni della tradizione, proponendo alternative che possono essere inserite nelle abitudini quotidiane delle famiglie. Tra gli esempi suggeriti figurano la frutta fresca di stagione, la focaccia, la ciambella fatta in casa e il pane con olio extravergine d’oliva. L’obiettivo è incoraggiare scelte alimentari equilibrate senza rinunciare al gusto e alla semplicità, recuperando anche le ricette della dieta mediterranea. La merenda diventa così parte di un percorso educativo più ampio, nel quale scuola e famiglia collaborano per trasmettere ai più piccoli l’importanza di un’alimentazione varia e corretta.

La guida distribuita a tutte le scuole della provincia di Messina

Il materiale informativo, insieme alle proposte elaborate dai servizi SIAN, diretto da Elio Scuderi, ed Educazione alla Salute, diretto da Chiara Schirò, è stato trasmesso ufficialmente a tutte le scuole della provincia di Messina attraverso l’Ufficio scolastico provinciale. La diffusione della guida è stata resa possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del dirigente Leon Zingales, nell’ambito di un’iniziativa condivisa che punta a rafforzare il rapporto tra istituzioni sanitarie, mondo scolastico e famiglie. Al centro del progetto c’è la volontà di promuovere stili di vita sani e prevenire le problematiche legate a un’alimentazione non equilibrata, attraverso indicazioni pratiche che possano accompagnare gli studenti sia a casa sia durante le attività scolastiche.

Educazione alimentare e dieta mediterranea: il progetto delle dietiste dell’ASP

La nuova guida si inserisce in un percorso di sensibilizzazione già avviato dalle due professioniste. Qualche mese fa, infatti, Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca hanno presentato il libro “Dieta siciliana a scuola”, dedicato all’educazione alimentare e alla prevenzione attraverso la valorizzazione della tradizione gastronomica mediterranea. Il volume raccoglie le ricette della salute realizzate dalle scuole, con l’intento di avvicinare gli studenti ai principi di una corretta nutrizione e favorire il recupero delle abitudini alimentari legate al territorio. Con la distribuzione della guida alle merende sane, l’ASP di Messina prosegue quindi il proprio impegno nella prevenzione nutrizionale, puntando sulla collaborazione tra scuola, servizi sanitari e famiglie per rendere l’educazione alimentare parte integrante della crescita delle nuove generazioni.