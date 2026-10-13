Messina, manca l’acqua in diversi villaggi: Danzi, Saraceno e Ventra chiedono interventi urgenti ad AMAM

Torna al centro dell’attenzione il problema della ridotta erogazione idrica nei villaggi di Minissale, Unrra, Contesse e Cep a Messina. All’inizio del mese di ottobre, i consiglieri della Seconda Municipalità Giovanni Danzi, di Fratelli d’Italia, Salvatore Saraceno, di Noi Secondo Quartiere e Antonio Ventra di “Scurria Sindaco” hanno segnalato le persistenti criticità del servizio idrico, raccogliendo le numerose segnalazioni dei cittadini residenti nella zona. Secondo quanto riferito dai cittadini, “l’acqua viene erogata soltanto per poche ore al giorno. A questa problematica si aggiunge una pressione insufficiente anche durante la fase di erogazione, che impedisce all’acqua di raggiungere adeguatamente i piani più alti degli edifici”.

“Una situazione che sta provocando notevoli disagi alle famiglie, costrette a fare i conti con le difficoltà nello svolgimento delle più comuni attività domestiche. L’acqua è un bene primario e la sua erogazione un servizio essenziale da garantire. I cittadini di Minissale, Contesse, Cep e Unrra hanno diritto alle stesse garanzie e alla stessa attenzione riservate a ogni altra parte della città. Per questo chiediamo ad AMAM risposte concrete, interventi tempestivi e soprattutto una soluzione definitiva, non ulteriori attese o rassicurazioni prive di risultati“, rimarcano.

“Non siamo più disposti ad accettare che un problema così importante venga lasciato irrisolto”

“Non siamo più disposti ad accettare che un problema così importante venga lasciato irrisolto a discapito dei residenti. Continueremo a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a sollecitare ogni intervento necessario, facendo sentire con determinazione la voce del territorio nelle sedi competenti, fino a quando non sarà ripristinato un servizio idrico adeguato, con una pressione sufficiente e un’erogazione garantita almeno per l’intera fascia delle ore diurne. Una città che vuole garantire pari dignità ai propri cittadini deve assicurare servizi essenziali adeguati in ogni quartiere. Continueremo a batterci affinché anche Minissale, Contesse, Cep e Unrra ricevano l’attenzione e gli interventi che meritano”, concludono.