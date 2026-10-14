Messina, Ligabue infiamma il PalaRescifina: entusiasmo alle stelle per il concerto del rocker emiliano | FOTO

Messina vive una serata all’insegna della grande musica italiana. Al PalaRescifina è la notte di Luciano Ligabue, protagonista dell’attesissimo concerto di oggi inserito nel calendario del tour “Certe Notti 2026”. L’entusiasmo è alle stelle per un appuntamento che riporta nella città dello Stretto uno dei cantautori più amati e conosciuti del panorama musicale nazionale. La tappa messinese rappresenta uno degli appuntamenti della tournée autunnale del rocker emiliano, impegnato in una serie di concerti nei principali palasport italiani. Un’occasione speciale per il pubblico siciliano e per tutti gli appassionati della musica di Ligabue, che da oltre trent’anni accompagna intere generazioni con le sue canzoni.

Una serata speciale per Messina e per gli appassionati di Ligabue

La musica di Luciano Ligabue torna così protagonista nella città dello Stretto, in una serata dedicata a un artista che ha attraversato decenni di storia musicale italiana mantenendo un rapporto particolarmente forte con il proprio pubblico. Il PalaRescifina di Messina sta ospitando uno degli appuntamenti siciliani più attesi della stagione concertistica, con il richiamo di un repertorio che comprende alcune delle canzoni più conosciute del rock italiano. Per Messina è un’altra occasione di incontro con la grande musica dal vivo, mentre per gli appassionati di Ligabue è la possibilità di vivere una serata dedicata alle emozioni e alle sonorità che hanno accompagnato la carriera del cantautore di Correggio. Entusiasmo alle stelle, dunque, per la notte messinese di Ligabue, con il PalaRescifina stracolmo di entusiasmo con fan provenienti da tutta la Sicilia e buona parte della Calabria.