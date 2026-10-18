Messina-Leonzio, beffa nel finale per i giallorossi: Kragl e Sbuttoni ribaltano la partita, ma Di Stefano gela tutti | CLASSIFICA

Una partita dominata per lunghi tratti, ribaltata con una grande reazione nella ripresa e infine sfumata proprio quando la vittoria sembrava ormai conquistata. Il Messina pareggia 2-2 contro la Leonzio al termine di una gara ricca di occasioni e colpi di scena, con i giallorossi che pagano a caro prezzo le disattenzioni difensive e la scarsa concretezza sotto porta. La squadra di Torrisi, dopo aver subito il vantaggio ospite contro l’andamento del gioco, era riuscita a capovolgere il risultato nel giro di pochi minuti grazie a una splendida punizione di Kragl e alla rete di Sbuttoni. Nel recupero, però, è arrivata la doccia fredda firmata da Di Stefano, che ha regalato alla Leonzio un pareggio insperato. Una beffa per i padroni di casa, protagonisti di un grande sforzo offensivo ma incapaci di chiudere definitivamente una partita che avevano avuto più volte la possibilità di mettere al sicuro.

Primo tempo: Messina dominante, Kragl colpisce l’incrocio ma la Leonzio passa con Pisasale

Il Messina, in campo con una maglia giallo oro e inserti rossi, parte con grande aggressività e nei primi cinque minuti costruisce già due occasioni importanti. La più pericolosa capita a Burzio, lanciato da Sarao davanti a Testagrossa, ma il portiere della Leonzio riesce a chiudere lo specchio della porta e a respingere il tentativo dell’attaccante. I padroni di casa continuano a spingere e al 7′ sfiorano il vantaggio con Kragl, che lascia partire un potentissimo sinistro dai venti metri: il pallone si stampa sull’incrocio dei pali, negando ai giallorossi una rete che avrebbe premiato un avvio di assoluto predominio territoriale. La Leonzio cerca di alleggerire la pressione attraverso rapide ripartenze, ma è ancora il Messina a costruire le occasioni migliori. Al 17′ Kragl ci riprova dalla media distanza, trovando la risposta di Testagrossa, bravo a distendersi sulla sinistra e bloccare in due tempi.

Al 22′ i giallorossi vanno nuovamente vicinissimi al gol. Burzio raggiunge il fondo e serve un pallone arretrato per Kragl, anticipato proprio al momento della conclusione. Sulla prosecuzione dell’azione Langone controlla al limite dell’area e cerca un destro piazzato, ma Testagrossa si fa trovare sulla traiettoria e blocca senza difficoltà. Il Messina continua a produrre gioco senza riuscire a concretizzare, mentre al 28′ arriva il primo cartellino giallo della gara per Gulli, autore di un duro intervento ai danni di Kragl. Proprio quando la formazione di Torrisi sembra avere il pieno controllo dell’incontro, arriva l’episodio che cambia la partita: Theodore perde un pallone in fase di uscita, Pisasale recupera e lascia partire una splendida conclusione da circa trenta metri. La traiettoria sorprende Coco, forse troppo avanzato rispetto alla linea di porta, e porta in vantaggio la Leonzio. Un gol di grande qualità che punisce la prima vera disattenzione dei padroni di casa.

Il Messina accusa il colpo, ma prova immediatamente a reagire con Sarao, il cui tentativo dal limite termina alto di pochissimo. Nel finale della prima frazione è la Leonzio a conquistare il proprio primo calcio d’angolo, mentre i giallorossi tentano di ripartire senza però riuscire a sfruttare una situazione favorevole a causa di un passaggio fuori misura di Langone per Burzio. Si va così all’intervallo con gli ospiti avanti di una rete, nonostante la netta superiorità territoriale del Messina. Ai padroni di casa resta il rammarico per le numerose occasioni non concretizzate e per una manovra offensiva efficace nella costruzione, ma poco incisiva al momento della conclusione.

Secondo tempo: Kragl e Sbuttoni ribaltano il risultato in pochi minuti

La ripresa si apre ancora nel segno del Messina, che recupera subito il pallone e conquista un calcio d’angolo. Sugli sviluppi dell’azione Sarao tenta una difficile sforbiciata senza successo, mentre i padroni di casa continuano a cercare spazi nella difesa avversaria, senza riuscire a sfruttare nemmeno il quarto corner della propria partita. Torrisi punta soprattutto sulle iniziative di Palumbo, che diventa uno dei riferimenti principali della manovra offensiva. Capuana è costretto a fermarlo fallosamente e viene ammonito. Poco dopo arriva un cartellino giallo anche per Langone, che reagisce dopo essersi visto fischiare un fallo contro in un contrasto con tre avversari. Il Messina prova ad aumentare la pressione, ma continua a mancare di precisione negli ultimi metri. Al 63′ Palumbo si ritrova in una posizione favorevole, ma indugia alla ricerca della conclusione migliore e permette alla difesa della Leonzio di chiudere.

Due minuti più tardi arriva finalmente il meritato pareggio. Giunta conquista una punizione in posizione centrale, a circa trenta metri dalla porta, e Kragl si incarica della battuta. Il sinistro del giocatore giallorosso non lascia scampo a Testagrossa e ristabilisce l’equilibrio. Il gol cambia l’inerzia della partita e Torrisi interviene immediatamente dalla panchina, inserendo Bonanno al posto di Burzio e La Spada per Palumbo. Il Messina continua ad attaccare e trova anche il sorpasso, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio piazzato. Kragl disegna una traiettoria insidiosa verso la porta, Sbuttoni si avventa sul pallone e lo spedisce in rete per il 2-1. Nel giro di pochi minuti i giallorossi completano così una rimonta costruita attraverso una pressione costante e due situazioni da palla inattiva.

Dopo il vantaggio Torrisi inserisce Zampa al posto di Langone, mentre il tecnico della Leonzio, Calvaruso, risponde mandando in campo Di Pietro per Coria. Il Messina non si accontenta e continua a cercare il terzo gol. Al 72′ Bonanno prova una conclusione mancina da posizione molto defilata, nei pressi del fondo e sul lato corto dell’area avversaria, colpendo in pieno la traversa. Tre minuti dopo Sarao lascia spazio a Varela, mentre tra gli ospiti Bonaccorso prende il posto di Capuana. Al 76′ Theodore viene ammonito per un fallo tattico finalizzato a interrompere una ripartenza della Leonzio. I padroni di casa mantengono comunque l’iniziativa e al 78′ sprecano un’occasione clamorosa per chiudere definitivamente l’incontro: Guerriero lancia nello spazio La Spada, che serve Bonanno davanti alla porta sguarnita, ma l’ex Modica calcia di sinistro senza trovare lo specchio. Un errore pesantissimo nell’economia di una gara ancora aperta.

La beffa nel recupero: Di Stefano firma il 2-2 e gela il Messina

Negli ultimi minuti il Messina continua a esercitare pressione sugli avversari, anche a costo di qualche intervento falloso. All’83’ Zampa viene ammonito, mentre la Leonzio effettua un’altra sostituzione inserendo Parisi al posto di Gulli, già gravato da un cartellino giallo. All’84’ termina anche la partita di Pisasale, autore del gol del momentaneo vantaggio ospite, sostituito da Manganaro. Poco dopo Torrisi richiama in panchina Kragl, protagonista assoluto della rimonta giallorossa, accolto dagli applausi e da una standing ovation, per lasciare spazio al rientrante Sartore. Il Messina sembra ormai vicino a conquistare una vittoria costruita con una grande reazione, ma il finale riserva ancora sorprese. Al 93′ Blondett commette un fallo di reazione e viene ammonito dall’arbitro Piazza, evitando una sanzione più pesante.

Proprio negli ultimi istanti arriva l’episodio che cambia nuovamente il risultato. La Leonzio conquista una rimessa laterale, il pallone viene prolungato di testa all’interno dell’area e raggiunge Di Stefano, che tenta una conclusione non perfetta. Una deviazione modifica però la traiettoria del tiro e inganna Coco, consentendo agli ospiti di trovare il gol del definitivo 2-2. Una rete che premia la determinazione della formazione bianconera, capace di restare in partita e sfruttare le opportunità avute a disposizione, ma che lascia enorme amarezza in casa Messina. I giallorossi, dopo aver colpito due traverse e costruito numerose occasioni, vedono sfumare nel recupero una vittoria che sembrava ormai a portata di mano.

Risultati Eccellenza Girone B, 6ª Giornata

Domenica 18 ottobre

Atletico Catania 1994 Viagrande – Messana Riviera 0-1

Giarre Calcio – Augusta FC 1-0

Gymnica Scordia – Mazzarrone Calcio 1-2

Melilli – Acireale FC 0-1

Acr Messina – Leonzio 1909 2-2

Nebros – Jonica F.C. 0-0

Niscemi F.C. – Athletic Gioiosa 1-0

Sport Club Palazzolo – Vittoria 2-3

Classifica Eccellenza Girone B

Niscemi 15 Acr Messina 14 Acireale FC 13 Nebros 12 Mazzarrone Calcio 12 Athletic Gioiosa 10 Messana Riviera 10 Giarre Calcio 8 Melilli 7 Jonica F.C. 7 Vittoria 6 Gymnica Scordia 6 Leonzio 1909 5 Sport Club Palazzolo 4 Atletico CT 1994 Viagrande 3 Augusta FC 1

Prossimo turno Eccellenza girone B, 7ª giornata

Domenica 25 ottobre