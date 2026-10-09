Messina, lavori sulla Panoramica dello Stretto prorogati per il maltempo: limitazioni al traffico fino al 15 ottobre

Slitta al 15 ottobre 2026 il termine delle attività connesse alla realizzazione di un nuovo fabbricato lungo la S.P. 43/bis “Panoramica dello Stretto”, a Messina, al km 3+600, in direzione Palermo (lato valle). Le avverse condizioni meteorologiche hanno rallentato l’esecuzione degli interventi, rendendo necessaria la proroga delle misure già disposte. Fino a tale data, nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 16:30, resterà in vigore l’interdizione al transito della corsia interessata, per consentire la prosecuzione dei lavori e la sosta dei mezzi d’opera.

È inoltre previsto il limite massimo di velocità di 30 km/h, secondo le disposizioni stabilite per il tratto interessato. Le limitazioni sono finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, tutelando sia gli operatori impegnati nel cantiere sia gli utenti della strada.